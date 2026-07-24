Llega el Cosquín Rock 2027: fecha de cuándo es y dónde comprar entradas

El Cosquín Rock confirmó sus dos fechas para el verano de 2027 en el Aeródromo Santa María de Punilla de Córdoba. La nueva edición del festival promete, como cada año, un lugar para juntarse con amigos o en familia y disfrutar de buena música.

Cuándo es el Cosquín Rock 2027: qué artistas van a tocar

El Cosquín Rock será los próximos 6 y 7 de febrero, nuevamente en el Aeródromo Santa María de Punilla. Se trata del festival más grande de Latinoamérica que en la edición 2026 contó con más de 90 mil personas que sacudieron las montañas y disfrutaron de más de 100 artistas en los diferentes escenarios.

El evento ya es una tradición argentina que reúne a personas de todo el país para disfrutar de los mejores artistas nacionales. El año pasado, entre la grilla se encontraban Lali, Fito Paéz, León Gieco, Abel Pintos, Joaquín Levington, Trueno, además de icónicas bandas como Ciro y los Persas, Divididos, Las Pelotas, La Vela Puerca, entre muchos otros.

Si bien la grilla del Cosquín Rock todavía no se confirmó, se espera que algunos de esos artistas y los que suelen formar parte del line-up vuelvan a ser invitados el próximo año. Hay muchos que optan por adquirir las entradas con tiempo y comenzar a buscar estadía antes de que comiencen a subir los valores de los tickets o no haya cupos para alojarse en Córdoba.

Cuándo estarán a la venta las entradas para el Cosquín Rock 2027: cuánto salen

Las entradas para el Cosquín Rock 2027 estarán a la venta a partir del miércoles 29 de julio a través de la página oficial del evento. Todavía no se conoce cuánto saldrán las entradas para una fecha o ambas.

En detalle, los tickets se liberarán en tres etapas: