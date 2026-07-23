Quién es el hermano de Dibu Martínez: así es Alejandro Martínez y a qué se dedica

Alejandro Martínez es dos años mayor que Dibu Martínez y fue uno de sus compañeros de juegos durante la infancia, cuando ambos compartían largas jornadas con la pelota

El nombre de Dibu Martínez es sinónimo de éxitos deportivos y títulos históricos con la Selección argentina. Sin embargo, detrás de la figura del arquero campeón del mundo hay una historia familiar marcada por el deporte. Uno de los protagonistas es Alejandro Martínez, su hermano mayor, quien también construyó su propio camino profesional.

La relación entre Dibu Martínez y Alejandro Martínez desde la infancia

La pasión por el deporte estuvo presente desde la infancia de los hermanos Martínez. Aunque el fútbol fue una constante en sus vidas, los juegos compartidos en su niñez terminaron siendo parte de una anécdota que hoy cobra un significado especial.

Alejandro Martínez es dos años mayor que Emiliano Martínez y soñaba con convertirse en delantero. En aquellos partidos improvisados, solía pedirle a su hermano menor que ocupara el arco mientras él pateaba. Sin saberlo, esos momentos fueron parte de los primeros entrenamientos del arquero que años después levantaría la Copa del Mundo en Qatar 2022.

En una entrevista con Infobae, recordó entre risas: "Jugábamos todo el día a la pelota; y como yo era más grande lo mandaba al arco. Él no podía decir nada". La cercanía entre ambos y el espíritu competitivo que compartieron desde pequeños ayudaron a fortalecer el vínculo que mantienen hasta la actualidad.

A qué se dedica Alejandro Martínez, el hermano de Dibu Martínez

A diferencia del arquero de la Selección argentina, Alejandro Martínez encontró su lugar en otro deporte. Actualmente, desarrolla su carrera como piloto de automovilismo y compite en categorías nacionales como el TC Mouras y el Turismo Pista.

Su pasión por los motores no es reciente. Aunque durante gran parte de su vida estuvo ligado al fútbol, el automovilismo siempre ocupó un lugar importante en su entorno familiar. La preparación de una Chevrolet junto a sus seres queridos fue uno de los factores que alimentó su interés por los fierros.

Con el paso del tiempo, decidió apostar profesionalmente por las competencias automovilísticas y comenzó a construir su propio recorrido dentro del deporte argentino. Su desempeño en las pistas le permitió destacarse en diversas carreras y, en más de una oportunidad, alcanzar el primer puesto en el podio dentro del TC Pista Mouras.

La carrera deportiva de Alejandro Martínez en el automovilismo

El crecimiento de Alejandro Martínez dentro del automovilismo estuvo acompañado por un fuerte compromiso con la disciplina y el entrenamiento. Su participación en categorías competitivas del país demuestra que el deporte continúa siendo una característica distintiva dentro de la familia Martínez.

El piloto supo reinventarse luego de haber transitado gran parte de su vida vinculado al fútbol. En 2025, expresó su entusiasmo por esta nueva etapa deportiva al afirmar: "Toda la vida estuve ligado al fútbol, pero hace dos años adopté la pasión por los fierros y me encanta". La declaración fue realizada en el marco de una entrevista sobre su presente como piloto.

Actualmente, continúa compitiendo en los principales circuitos nacionales y consolidando una carrera que crece año tras año.

El hermano del arquero campeón del mundo desarrolla su carrera deportiva como piloto y compite en categorías nacionales del automovilismo argentino.

El deporte, una pasión que une a los hermanos Martínez

La historia de Dibu Martínez y Alejandro Martínez demuestra que el deporte forma parte del ADN familiar. Mientras uno se convirtió en uno de los arqueros más importantes del mundo, el otro encontró su lugar en el automovilismo argentino.

Aunque eligieron caminos diferentes, ambos construyeron sus carreras con esfuerzo y dedicación. El fútbol y los motores son las dos grandes pasiones que representan a una familia que hizo del deporte una parte fundamental de su identidad.