Cuándo terminan las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires

En el caso de la provincia de Buenos Aires, el período de descanso comenzó este lunes 20 de julio.

Las vacaciones de invierno 2026 están en marcha en la provincia de Buenos Aires con cientos de actividades para realizar en familia. El período también coincide con el de la Ciudad y la provincia de Santiago del Estero.

El resto de las jurisdicciones ya transitó su receso invernal o lo finalizarán esta semana. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el período de descanso comenzó este lunes 20 de julio.

Durante dos semanas, alumnos y docentes aprovechan para tomarse un respiro y encarar la segunda parte del año, según lo establecido en el calendario escolar 2026.

Cabe recordar que el cronograma también establece el inicio y el fin de clases. Para este año, las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente acordada en noviembre pasado.

Además, cada jurisdicción tiene la potestad de definir su cronograma de clases, por lo que las fechas de vacaciones de invierno 2026 difieren según el distrito.

¿Cuándo terminan las vacaciones de invierno 2026 en Buenos Aires?

La provincia de Buenos Aires transita su primera semana de vacaciones de invierno, la cual concluirá el viernes 31 de julio. Por ende, el lunes 3 de agosto abrirán las escuelas para que alumnos y docentes regresen a clases.

El mismo periodo también es compartido por la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Santiago del Estero.

Por otro lado, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe concluyeron el receso invernal el viernes 17 de julio.

Mientras que Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán viven su segunda semana de vacaciones de invierno y el próximo lunes 27 de julio reabrirán las escuelas.

¿Cuándo terminan las clases 2026 en Argentina?

El calendario escolar 2026 también contempla la fecha de finalización de clases de este año, que suele ser a mediados de diciembre. Saber esta información es clave para muchas familias que quieran planificar sus vacaciones de verano.