El desgarrador momento que vive Verónica Llinás: "Por favor ayúdenme”

La actriz argentina Verónica Llinás atraviesa un crítico momento tras la final del Mundial 2026.

Verónica Llinás atraviesa un angustiante momento luego de que su perra, Cacha, se escapara asustada por las detonaciones de pirotecnia durante la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Ante la desesperación por no poder encontrarla, la actriz recurrió a sus redes sociales para pedir ayuda y difundir su búsqueda.

A través de una publicación en Instagram, Llinás explicó cómo ocurrió el episodio y compartió una foto de su mascota para facilitar su identificación: “Mi perra Cacha sigue sin aparecer. Se perdió el domingo, se escapó por un agujero en el alambrado que no sabíamos que existía, asustada de los malditos petardos por el partido”.

Además, aclaró que la imagen fue tomada hace dos años y que actualmente la perra “está más gorda y más peluda”. Por último, detalló el lugar donde fue vista por última vez y pidió colaboración para encontrarla: “Esto fue en La Reja, en las inmediaciones del dique Roggero. Por favor ayúdenme a viralizar a ver si alguien la vió. En ese caso por favor comunicarse con la Sra. Juana al 11 6021 0866. Muchas gracias”.

Qué hacer si tu perro se perdió por pirotecnia

Según los expertos, la pirotecnia genera un impacto mayor en los perros debido a su agudeza auditiva, la cual es cuatro veces superior a la de los humanos. Los estallidos imprevistos desencadenan un estado de terror extremo y desorientación que altera por completo su comportamiento natural.

Asimismo, si un perro se escapa por estas razones, es de suma importancia activar una búsqueda inmediata en los alrededores y difundir una alerta masiva en redes sociales y grupos vecinales de rescate animal, incluyendo fotos actuales y teléfonos de contacto.

La prevención ante estos casos es la herramienta más eficaz, los veterinarios recomiendan mantener al perro en una habitación interna y segura de la casa, con puertas y ventanas completamente cerradas, evitando siempre dejarlo atado o en patios abiertos.

