Hallan muerto a "scout" de modelos francés vinculado a Epstein

Foto de archivo. Documentos recientemente publicados procedentes de los expedientes del Departamento de Justicia de EE. UU. sobre Jeffrey Epstein

Daniel Siad, un "scout" de modelos vinculado al fallecido delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein, fue hallado muerto en su domicilio a ‌las afueras de París, informó ‌el miércoles la fiscalía.

El cadáver de Siad fue encontrado el lunes por la tarde. Se le practicará una autopsia para determinar la causa de la muerte, dijo la fiscalía de Nanterre.

El nombre de Siad, que era reclutador de modelos, aparecía casi 2.000 veces en los archivos de Epstein publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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Desde ​que en febrero se ⁠inició una amplia investigación sobre trata de personas y fraude ‌fiscal tras la publicación de los expedientes de Epstein, ⁠24 mujeres se han presentado como víctimas ⁠o testigos de presuntos actos cometidos por Siad u otras personas, declaró el miércoles la fiscal de París, Laure Beccuau, en un comunicado.

Como parte ⁠de la investigación, Siad fue sometido a medidas especiales de ​prueba, como escuchas telefónicas, pero hasta la fecha ‌la vigilancia no había aportado pruebas ‌suficientes para justificar su detención, añadía el comunicado.

La fiscal de París ⁠también afirmó que la investigación continuaría a pesar del fallecimiento de Siad.

Según la prensa francesa, al menos cinco mujeres acusaron a Siad, de 69 años, de violación y trata de personas, cargos que ​él negó.

Su abogada, ‌Menya Arab-Tigrine, declaró a Reuters en un mensaje de voz que las autoridades no habían encontrado durante la investigación ninguna prueba que constituyera "indicios graves o corroborativos" que justificaran su detención, lo que significa que la fiscalía y la policía no ⁠habían concluido que hubiera cometido un delito.

En Francia, los sospechosos son sometidos a una investigación formal solo tras un proceso preliminar, lo que significa que los jueces de instrucción consideran que existen motivos razonables para creer que se ha cometido un delito.

Siad declaró en mayo a la cadena francesa BFM que su relación con Epstein era estrictamente profesional.

En un correo electrónico ‌dirigido a Epstein y hecho público en los expedientes, Siad escribió en un inglés deficiente: "Estoy aquí en Barcelona. Tengo chicas de Australia de origen croata alojadas conmigo, así que puedes hablar con ellas, son muy simpáticas". A continuación, añade: "Estoy buscando colocarlas aquí y en París".

Epstein responde: "¿Foto?".

La abogada de ‌Siad afirmó que él había solicitado en varias ocasiones ser oído por las autoridades judiciales francesas, pero que no se tomó ninguna medida.

"Daniel Siad nunca dejó ‌de proclamar su ⁠inocencia", declaró Arab-Tigrine a Reuters el miércoles en un comunicado enviado por correo electrónico, en el que añadió ​que Siad había muerto de un ataque al corazón.

Epstein falleció en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual.

Con información de Reuters