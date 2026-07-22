Quién es el hermano de Nicolás Tagliafico: así es el particular parecido

Una divertida declaración sobre el desempeño de un jugador español convirtió al hermano del lateral argentino en uno de los protagonistas de la jornada.

La vida de Nicolás Tagliafico despierta un gran interés entre los hinchas de la Selección Argentina, especialmente cuando se conocen detalles de su entorno más cercano. En los últimos días, uno de sus hermanos se volvió viral por sus declaraciones y por el llamativo parecido físico que comparte con el defensor campeón del mundo.

La familia de Nicolás Tagliafico y su perfil bajo

Más allá de su exitosa carrera en el fútbol europeo y en la Selección Argentina, Nicolás Tagliafico siempre mantuvo una fuerte conexión con su familia. El futbolista está acompañado por sus padres, Silvio y Teresa, y tiene tres hermanos mayores: Leonardo, Ezequiel y María Florencia.

A pesar de la popularidad que alcanzó el lateral izquierdo en los últimos años, sus familiares suelen mantener un perfil reservado y acompañarlo en los momentos más importantes de su carrera deportiva.

El vínculo familiar quedó nuevamente en evidencia tras la llegada del plantel argentino al país luego de la final del Mundial 2026, cuando varios familiares de los jugadores se acercaron al aeropuerto de Ezeiza para recibir a la delegación.

Quién es Leonardo Tagliafico, el hermano de Nicolás Tagliafico

Leonardo Tagliafico es uno de los hermanos mayores de Nicolás Tagliafico y recientemente se convirtió en uno de los protagonistas de la jornada por sus declaraciones ante los medios de comunicación.

Su presencia no pasó desapercibida entre los hinchas argentinos, no solo por el apoyo incondicional que le brindó al futbolista, sino también por el notable parecido físico que comparte con el defensor de la Albiceleste. Los rasgos faciales y su apariencia generaron numerosos comentarios en las redes sociales durante la cobertura del regreso del seleccionado nacional.

Leonardo acompañó al plantel argentino en un momento especial y aprovechó la oportunidad para destacar el rendimiento de su hermano en uno de los partidos más importantes del torneo.

La chicana del hermano de Nicolás Tagliafico a Lamine Yamal

Uno de los momentos más comentados del recibimiento de la Selección Argentina fue la divertida declaración de Leonardo Tagliafico al ser consultado por el desempeño de una de las figuras del seleccionado español.

Con humor, el hermano del futbolista hizo referencia al trabajo defensivo realizado por Nicolás Tagliafico durante el encuentro y dejó una frase que rápidamente comenzó a circular entre los fanáticos. "¿Yamine jugó?", expresó Leonardo Tagliafico entre risas al ser consultado por la actuación del atacante español.

Leonardo Tagliafico es uno de los tres hermanos mayores del futbolista y mantiene un estrecho vínculo con el campeón del mundo y su familia.

La frase hacía referencia a la escasa participación que tuvo el joven futbolista español durante gran parte del partido, producto de la intensa marca ejercida por el lateral argentino.

Sus declaraciones fueron interpretadas como una chicana futbolera propia del folclore deportivo y reflejaron el orgullo familiar por la actuación del defensor en un encuentro de máxima exigencia.

Nicolás Tagliafico y el apoyo incondicional de su familia

El notable parecido físico entre Nicolás y Leonardo llamó la atención durante el recibimiento de la Selección Argentina en el aeropuerto de Ezeiza.

A lo largo de su carrera, Nicolás Tagliafico destacó en numerosas oportunidades la importancia de su entorno familiar. Sus padres y hermanos han acompañado cada una de las etapas de su desarrollo profesional, desde sus comienzos en el fútbol argentino hasta su consolidación en Europa y en la Selección Nacional.

La presencia de Leonardo en Ezeiza volvió a demostrar el fuerte vínculo que une a la familia Tagliafico. Incluso en los momentos más difíciles, como una final mundialista perdida, el respaldo familiar continúa siendo un pilar fundamental para el defensor.

El particular parecido físico entre ambos hermanos también llamó la atención de los hinchas, que rápidamente comenzaron a comentar la similitud en redes sociales y medios deportivos.

Detrás de la figura del futbolista que conquistó títulos con la camiseta argentina existe una familia que acompaña cada paso de su carrera y que, como quedó demostrado recientemente, no pierde la oportunidad de defenderlo dentro y fuera de la cancha.