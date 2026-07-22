El ajuste secreto de Google para frenar las llamadas molestas en tu celular en simples pasos

Google incorpora una herramienta nativa que identifica números sospechosos.

Las llamadas spam y los intentos de estafa telefónica siguen siendo uno de los principales problemas para los usuarios de celulares. Sin embargo, quienes tienen un teléfono Android pueden reducir este riesgo sin necesidad de descargar aplicaciones de terceros. Google incorpora una herramienta nativa que identifica números sospechosos, alerta sobre posibles fraudes e incluso bloquea automáticamente determinadas llamadas antes de que el teléfono suene.

La función, conocida como Identificador de llamadas y protección contra spam, utiliza la base de datos de Google junto con reportes de usuarios para detectar comunicaciones asociadas con publicidad invasiva, intentos de suplantación de identidad o estafas. En la mayoría de los dispositivos Android compatibles viene activada de forma predeterminada, aunque también puede configurarse manualmente desde la aplicación Teléfono.

Cómo activar la protección contra llamadas spam

Si querés comprobar que la herramienta está habilitada o activarla manualmente, el proceso lleva apenas unos segundos:

Abrí la aplicación Teléfono de Google.

de Google. Tocá el menú de los tres puntos ubicado en la esquina superior derecha.

Ingresá en Configuración .

. Seleccioná Identificador de llamada y spam .

. Activá la opción Ver ID de emisor y spam.

Además, existe una opción adicional llamada Filtrar llamadas de spam, que bloquea automáticamente las comunicaciones consideradas sospechosas antes de que lleguen a sonar. Aunque esas llamadas no interrumpen al usuario, quedan registradas en el historial para poder revisarlas más adelante si fuera necesario.

El proceso para activar el identificador de spam lleva pocos segundos.

Una herramienta que también ayuda a combatir las estafas

El sistema muestra información sobre números desconocidos y puede advertir cuando detecta posibles intentos de fraude o suplantación de identidad. Si un usuario marca manualmente un número como spam, esa información contribuye a mejorar la base de datos de Google, fortaleciendo la detección de llamadas sospechosas para el resto de los dispositivos Android.

Google también aclara que, para identificar números desconocidos, el teléfono puede enviar información relacionada con las llamadas a sus servidores. Ese proceso forma parte del funcionamiento del servicio y tiene como objetivo ofrecer alertas más precisas y mejorar el reconocimiento de números asociados con actividades fraudulentas.

Para quienes reciben con frecuencia llamadas comerciales o intentos de estafa, mantener esta función activa representa una forma simple de reforzar la seguridad del celular sin instalar aplicaciones adicionales ni afectar el rendimiento del dispositivo.