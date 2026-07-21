Una figura de El Trece sorprendió a todos en vivo: "Me despidieron"

Momento de máxima tensión en la pantalla del canal del solcito.

El clima en la televisión argentina está al rojo vivo y la competencia por el rating no da tregua. Sin embargo, más allá de los números, lo que verdaderamente atrapa a las audiencias son las historias de vida que se exponen en la pantalla. Esto quedó en evidencia en las últimas horas en Es mi sueño, el exitoso ciclo que conduce Guido Kaczka en la pantalla de El Trece, cuando una de sus flamantes jurados interrumpió la dinámica del programa para confesar un dramático y desconocido episodio de su pasado amoroso.

La protagonista de este tenso momento fue Natalie Pérez. La reconocida actriz y cantante se sumó al tribunal del certamen de canto para aportar toda su experiencia y, ni bien entró al piso, se convirtió en el centro de atención. Todo comenzó con total normalidad cuando la producción la presentó al ritmo de su clásico tema "Te quiero y nada más". Sin embargo, las sonrisas del saludo inicial duraron poco.

Apenas tomó el micrófono para agradecer la bienvenida, la artista descolocó por completo a sus compañeros de estrado y al propio conductor al recordar, sin filtros, el final caótico de una vieja relación sentimental. En lugar de hacer un comentario al pasar, la cantante abrió su corazón y terminó revelando la peor acción que sufrió por parte de una expareja.

"Me despidieron de mi casa. Fui echada. Llegué y estaban todas las valijas", disparó Natalie, dejando mudos a todos en el estudio con su honestidad brutal. La crudeza de la frase congeló por unos segundos el aire de un programa que suele caracterizarse por el entretenimiento y la emoción.

Natalie Pérez recordó su triste desengaño amoroso

Lejos de esquivar el bulto, la actriz dio a entender el profundo dolor que le causó esta situación y cómo esa traumática experiencia marcó un antes y un después en su vida. A pesar del pésimo momento vivido en aquel entonces, la cantante demostró que logró salir adelante, refugiándose de lleno en su exitosa carrera musical y actoral.

El inesperado sincericidio de la jurado no tardó en repercutir con fuerza en las redes sociales, donde el público empatizó de inmediato con su descargo y bancó su postura al aire. Una vez más, el programa de Guido Kaczka volvió a meterse en el centro de la agenda mediática gracias a las fuertes vivencias de sus protagonistas.