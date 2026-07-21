La AFA modificó las fechas del mercado de pases y les dio más tiempo a los clubes del fútbol argentino para incorporar refuerzos.

Cuando faltan apenas dos días para el comienzo del Torneo Clausura, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció una decisión que altera la planificación de los equipos del fútbol argentino. El organismo resolvió extender el mercado de pases, una medida que les permitirá a los clubes ganar tiempo para cerrar negociaciones pendientes y afrontar con mayor margen el armado de sus planteles para el segundo semestre.

El cambio también contempla una excepción para aquellos clubes que vendan futbolistas al exterior una vez finalizada la ventana de transferencias, una modificación que busca evitar que los equipos queden debilitados por operaciones de último momento.

Hasta cuándo estará abierto el mercado de pases del fútbol argentino

La principal novedad comunicada por la AFA es que el cierre del mercado de pases, previsto originalmente para el martes 21 de julio a las 18 horas, fue postergado hasta el viernes 31 de julio. La medida representa un alivio para numerosos clubes que todavía negocian incorporaciones o intentan resolver salidas antes del inicio del campeonato. En las últimas semanas, varias instituciones mantenían conversaciones abiertas por refuerzos y corrían riesgo de quedarse sin tiempo para concretarlas.

Con esta prórroga, dirigentes y cuerpos técnicos dispondrán de más días para terminar de definir los planteles que competirán en el Torneo Clausura, uno de los objetivos prioritarios de la segunda parte de la temporada, además de aquellas instituciones que todavían disputan la Copa Argentina.

La nueva excepción que beneficia a los clubes

Además de extender los plazos, la AFA confirmó que seguirá vigente un mecanismo pensado para proteger a las instituciones que sufran ventas internacionales una vez cerrado el libro de pases, que surgió luego de varios reclamos de los propios dirigentes.

En esos casos, los clubes conservarán el derecho de incorporar un reemplazante y dispondrán de un cupo extraordinario para sumar un futbolista hasta el 2 de septiembre. La intención del organismo es evitar que las transferencias al exterior, habituales durante agosto, dejen a los equipos sin posibilidades de reforzarse.

Sin embargo, el beneficio no será automático. La reglamentación establece una condición específica para acceder a esa incorporación adicional. El jugador transferido deberá haber participado en, al menos, el 25% de los partidos oficiales disputados por su equipo durante la temporada, contabilizando tanto el Torneo Apertura como el Torneo Clausura. Solo cumpliendo ese requisito el club podrá utilizar el cupo especial para contratar un reemplazante.

La decisión llega en un momento clave del calendario. Con el campeonato a punto de comenzar, todavía quedan numerosas negociaciones abiertas entre clubes del fútbol argentino, mientras otros esperan resolver ventas al exterior que podrían destrabarse sobre el cierre de la ventana de transferencias.

La extensión del mercado de pases modifica la hoja de ruta de dirigentes, representantes y entrenadores, que ahora tendrán algunos días más para reforzar sus planteles. También abre la puerta a nuevas operaciones en un cierre de mercado que promete mantenerse activo hasta último momento y que podría cambiar el panorama de varios equipos antes de que el Clausura entre en ritmo.