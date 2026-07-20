De Paul se la pudrió a los que querían que Argentina pierda: "Nuestras sonrisas les jode"

El dolor de la derrota todavía quema, pero el mensaje del motor de la Selección Argentina ya empezó a marcar la cancha para lo que viene. Tras el amargo trago de no poder revalidar el título del mundo, Rodrigo De Paul utilizó sus redes sociales para volcar sensaciones en un texto visceral donde pasó del lamento por no darle una nueva alegría al público, a un fuerte descargo contra quienes buscaron desestabilizar al equipo durante la competencia.

En sus primeras líneas, el mediocampista dejó en claro cuál fue el golpe más duro para el plantel conducido por Lionel Scaloni: la ilusión colectiva quebrada. "El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la Copa del Mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes", confesó el futbolista.

Sin embargo, a medida que decantó el resultado, De Paul encontró refugio en la huella imborrable que este ciclo dejó en el hincha argentino: "Con el correr de las horas nos van haciendo caer que la identificación que tienen con este grupo va más allá del trofeo y eso es algo de lo que me quiero agarrar para poder transitar este momento".

Respuesta contundente a las "conspiraciones infundadas"

El tramo más combativo del comunicado apuntó contra el clima enrarecido que se tejió desde afuera a lo largo de la competencia. Sin filtro, De Paul disparó contra las versiones y críticas mala leche que intentaron opacar el camino de la Albiceleste. "Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la Copa del Mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo". En este mismo sentido aseguró: "Nuestras sonrisas molestan, nuestras maneras les joden".

Sin esquivar el luto deportivo que implica quedar con las manos vacías en la cita máxima, el '7' de la Selección cerró con una frase que sintetiza el sentido de pertenencia de una camada que marcó una época: "Me dolerá mucho tiempo, pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser ARGENTINO". La Scaloneta no pudo levantar la copa esta vez, pero sus referentes dejan en claro que el vínculo con el hincha y el orgullo por la camiseta están muy lejos de romperse.