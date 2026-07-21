China se plantea endurecer los controles a la exportación de modelos de IA y chips, según el FT

FOTO DE ARCHIVO: Se observa un letrero de IA en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial en Shanghái, China

Las autoridades ​chinas están barajando la posibilidad de endurecer los controles a la exportación de tecnologías de inteligencia artificial ‌y semiconductores, según informó ‌el martes el Financial Times.

Esta medida refleja el empeño de Pekín por mantener la IA nacional dentro del país y demuestra que China, al igual que Estados Unidos, considera ahora que la IA avanzada es un activo nacional fundamental que requiere controles.

Reuters había informado este mes en exclusiva ​de que las autoridades ⁠chinas habían mantenido reuniones con las principales empresas tecnológicas ‌para estudiar la posibilidad de restringir el ⁠acceso desde el extranjero a los ⁠modelos de IA más avanzados de China, incluidos aquellos que aún no se han lanzado al mercado.

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Los reguladores, encabezados por ⁠el Ministerio de Comercio de China, han estado consultando ​a las principales empresas nacionales de ‌IA y fabricación de chips sobre ‌cómo evitar que las tecnologías avanzadas y las empresas ⁠emergentes líderes de China sean adquiridas por Occidente, según el artículo, que cita a dos personas involucradas en las conversaciones.

El Ministerio de Comercio, que supervisa la normativa de ​exportación, también ‌ha hablado con empresas de IA como Alibaba , ByteDance y Zhipu sobre la limitación de la transferencia al extranjero de datos clave para el entrenamiento de sus modelos, así como sobre la posibilidad de ⁠que usuarios extranjeros descarguen los pesos de sus modelos, según el periódico.

Asimismo, ha recabado opiniones sobre posibles restricciones que impedirían a los fabricantes de chips extranjeros —entre ellos Qualcomm y TSMC — producir semiconductores avanzados basados en diseños desarrollados por empresas chinas como Huawei, Alibaba y ByteDance, según informó el FT.

Las nuevas medidas podrían ‌incluirse en la próxima revisión del catálogo chino de tecnologías cuya exportación está prohibida o restringida, según el artículo, que añade que estas propuestas se están estudiando y que los reguladores están sopesando las opiniones del sector antes de tomar una ‌decisión definitiva.

También podrían imponerse posibles restricciones a la adquisición en el extranjero de tecnología estratégica en ámbitos como la IA agente, según ‌el FT.

Reuters ⁠no ha podido verificar de inmediato esta información. El Ministerio de Comercio, ByteDance, Alibaba, Zhipu, Huawei, ​Qualcomm y TSMC no han respondido de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters.

Con información de Reuters