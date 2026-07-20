La policía golpea a manifestantes durante una protesta del movimiento de "las cucarachas" en India

La policía contiene a las personas reunidas cerca de Jantar Mantar, antes de una marcha planeada hacia el Parlamento, encabezada por el Partido Janata de la Cucaracha de India en Nueva Delhi, India

Por Aftab Ahmed, Saurabh Sharma y ​Anushree Fadnavis

NUEVA DELHI, 20 jul (Reuters) - Los partidarios del movimiento de "las cucarachas", liderado por jóvenes de India, fueron golpeados con porras por la policía el lunes cuando ‌intentaban manifestarse ante el Parlamento en ‌la capital, Nueva Delhi, a pesar de que las autoridades habían denegado el permiso de manifestación.

Este movimiento, que lleva ya varios meses en marcha, y la protesta prevista se consideran el mayor desafío público al que se ha enfrentado el primer ministro, Narendra Modi, en su tercer mandato, y han conseguido atraer a millones de seguidores en las redes sociales antes de ampliar su alcance.

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La decisión policial de trasladar por la fuerza ​el sábado al activista Sonam ⁠Wangchuk, en huelga de hambre, al hospital, ha galvanizado el movimiento. Miles de ‌simpatizantes llegaron durante la noche al lugar de la protesta, Jantar Mantar, ⁠en el corazón de Nueva Delhi, para la ⁠marcha prevista el día de la inauguración de la sesión monzónica del Parlamento.

La policía de Delhi mantuvo reuniones con miembros del Cockroach Janta Party (CJP, por sus siglas, literalmente "Partido de las ⁠Cucarachas de Janta" en español), pero aún no se ha alcanzado ningún consenso, ​dijo a Reuters Sachin Sharma, subcomisario de policía de Delhi.

"El ‌lugar de la protesta ya se ha ‌quedado sin espacio y esto puede dar lugar a una situación indeseable", dijo ⁠y añadió que había alrededor de 10.000 manifestantes el lunes por la mañana.

También se desplegaron en el lugar numerosos agentes de policía y personal de seguridad paramilitar, lo que puede propiciar un enfrentamiento con los manifestantes cerca del Parlamento si la marcha sigue adelante.

Las ​imágenes de televisión ‌mostraban a la policía golpeando con porras a algunos manifestantes en una zona fuertemente acordonada.

La policía de Delhi negó haber hecho uso de la fuerza y dijo que "la protesta se está gestionando de forma profesional".

Los manifestantes coreaban consignas mientras llegaban pacíficamente al centro de Delhi bajo la lluvia.

"Dimisión, dimisión", coreaban. "Dharmendra ⁠Pradhan, dimisión", "Narendra Modi, dimisión", coreaban en hindi, refiriéndose tanto al ministro de Educación como al primer ministro.

"La administración está intentando entablar conversaciones con el Gobierno... Han llegado muy tarde, pero hemos abierto nuestros corazones y hemos dicho que estamos dispuestos a hablar con ellos", dijo Saurav Das, portavoz jefe del CJP, a la agencia de noticias ANI.

El movimiento CJP comenzó después de que, en mayo, se filtraran los exámenes de acceso a las facultades de medicina a nivel nacional, ‌lo que afectó a más de dos millones de estudiantes, ya que los obligó a presentarse a la prueba por segunda vez.

"Todos estos líderes en el poder son unos ignorantes y estoy aquí para protestar porque no queremos que se filtren los exámenes", dijo Adi Nathan, de 21 años, un estudiante de la ciudad de Meerut, situada a unos 100 kilómetros de ‌la capital. "Esto tiene que acabar".

Mohammed Tabrez, de 22 años, un estudiante que se prepara para las oposiciones que permiten el acceso a estudios profesionales o a puestos de trabajo, explicó que había ‌venido desde Amroha, en ⁠el estado de Uttar Pradesh, a unos 165 kilómetros de distancia.

"Queremos que esta corrupción termine", dijo. "Queremos que se acaben todos los fraudes relacionados con ​las filtraciones de exámenes y con las oposiciones, y esa es mi razón de estar aquí".

Con información de Reuters