El desgarrador llanto de Scaloni tras caer con la Selección Argentina en el Mundial 2026: "Difícil"

El desgarrador llanto de Lionel Scaloni en conferencia de prensa, tras caer con la Selección Argentina ante España por la final del Mundial 2026.

Luego de caer en la final del Mundial 2026 frente a España por 1 a 0, Lionel Scaloni dio una conferencia de prensa desgarradora y puso en duda su futuro en la Selección Argentina. Visiblemente emocionado, el histórico entrenador explicó la dificultad de volver a formar un grupo como el que salió campeón del mundo y alcanzó otra final. Recordó lo vivido y, en un momento, no pudo contener más el llanto.

Minutos después de la derrota, Scaloni asistió a la conferencia general y se emocionó hasta las lágrimas. "Este lugar es maravilloso, es un lugar soñado. En mi vida pensé estar en este lugar. Para seguir se necesitan un montón de cosas, volver a resetearse, volver a formar un grupo como este que difícilmente se vuelva a formar y me duele en el alma. Lo siento", comentó, con la voz entrecortada.

Sobre su futuro, el oriundo de Pujato, Santa Fe, reconoció que no está garantizado que siga durante otro ciclo mundialista, ya que su vínculo finaliza en diciembre del 2026. "Con respecto a mí, voy a hablar con el presidente. Voy a cumplir mi contrato y después veré. Quiero tomarme un tiempo y pensar, no sé si se podrá repetir algo tan grande como esto", expresó.

Por otro lado, Scaloni, que fue aplaudido por toda la sala cuando lloró, manifestó su gratitud al grupo de futbolsta de la selección. "La gente es consciente de lo que se ha conseguido. Le tengo que agradecer a este grupo porque fueron unos guerreros. Ojalá las futuras generaciones se hagan eco de esto".

En el mismo sentido, el exjugador de Estudiantes de La Plata y Newell's Old Boys reveló que no tiene "ningún reproche con los jugadores", sino que palabras de agradecimiento y agregó: "Duele no haber podido competir hoy, pero lo que ha conseguido este equipo es muy difícil".

Scaloni y lo que dejó la final ante España

A pesar del dolor, Scaloni volvió a demostrar su grandeza al reconocer al rival. "Ellos fueron justos vencedores, esa es la realidad. Faltó poquito, sólo queda agradecer a mis jugadores, a toda la gente que dio una mano enorme para poder llegar a otra final del mundo. Hay que seguir, cuando se pierde no todo es malo", justificó sobre el conjunto de Luis de la Fuente.

Además, el DT aceptó las dificultades que debió atravesar el seleccionado durante la final: "Es evidente que hoy pasaron muchas cosas negativas con las lesiones en puestos clave que no esperábamos. No es una excusa, pero es verdad. Los chicos han hecho un desgaste enorme, pero contra un equipo así, si no llegás en las mejores condiciones, lo vas a padecer".

Sobre la expulsión de Enzo Fernández en tiempo suplementario, Scaloni opinó que el árbitro podría haber evitado la primera podía amarilla porque "es una final del mundo" y resaltó: "No hay reproches, hay que darle valor al rival. Aún siendo ellos superiores, me hubiera gustado ver qué pasaba si seguíamos con 11".