El gesto que engrandece a la Selección Argentina después de la derrota con España en la final del Mundial

La Selección Argentina perdió 1 a 0 con España la final del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, dándolo todo en el MetLife Stadium de Estados Unidos este domingo 19 de julio. El equipo de Lionel Scaloni afrontó un duelo durísimo contra los europeos y no logró empatarlo después de que Ferrán Torres abra la cuenta en el arranque del segundo tiempo del alargue. Los futbolistas de la "Albiceleste" cayeron en el verde césped, pero tuvieron un gigante gesto poco después del pitazo final.

El gran gesto de los jugadores de Argentina con la gente tras la derrota con España

El combinado nacional recibió la medalla de subcampeón por parte de las diferentes autoridades del fútbol mundial y rápidamente se dirigió a un sector del estadio donde había hinchas argentinos. Con Lionel Messi a la cabeza, el plantel no sólo no se sacó la presea colgada en el cuello, sino que se quedaron mirando al público entre lágrimas por la tristeza de la derrota. Por supuesto, las reacciones de los representantes argentinos no tardaron en hacerse virales en las redes sociales debido al resultado deportivo. El astro deja así su huella en el seleccionado en el que ganó cuatro títulos oficiales siendo figura y una pieza fundamental en el equipo.

Las declaraciones de Scaloni tras la derrota de Argentina en la final del Mundial contra España

"Cuesta un montón llegar hasta acá. Hay que darle una validez enorme. Agradecimiento es la única palabra que tengo. Se puede jugar bien o mal, pero cuando dejás todo no se puede reprochar", manifestó el DT argentino. En esta línea, sostuvo: "Nos gustaría haber ganado. Cuando das todo es difícil reprochar algo". Sin dudas, el DT ha hecho historia a lo largo de su ciclo con el que ganó dos veces la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. Con sus declaraciones le dio aún más valor a todo lo hecho tanto en la cancha como también en estos últimos años de gloria.

Lionel Messi mirando al público argentino tras la derrota Argentina ante España en la final del Mundial 2026

Así quedó la tabla histórica de títulos de los Mundiales de Selecciones de la FIFA

Brasil 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002). Alemania 4 (1954, 1974, 1990 y 2014) e Italia 4 (1934, 1938, 1982 y 2006). Argentina 3 (1978, 1986 y 2022). Uruguay 2 (1930 y 1950) y Francia 2 (1998 y 2018). España 2 (2010 y 2026). Inglaterra 1 (1966).

El camino de Argentina en el Mundial 2026