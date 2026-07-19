Qué pasó con Sofi Martínez y Lionel Messi: los rumores y el gesto que tuvo el crack de la Selección Argentina

La ausencia de imágenes habituales entre Sofi Martínez y Lionel Messi durante el Mundial 2026 alimentó versiones sobre una posible distancia profesional.

La relación profesional entre Sofi Martinez y Lionel Messi volvió a quedar en el centro de la escena durante el Mundial 2026. Distintos rumores sobre un supuesto distanciamiento entre la periodista y el capitán de la Selección Argentina generaron especulaciones en redes sociales, aunque un reciente encuentro entre ambos pareció despejar muchas de las dudas.

Los rumores sobre Sofi Martínez y Lionel Messi durante el Mundial 2026

Desde el inicio de la Copa del Mundo, algunos seguidores advirtieron que Sofi Martinez no aparecía tan cerca de la Selección Argentina como en torneos anteriores. Esa situación alimentó versiones sobre una supuesta distancia con Lionel Messi y con el entorno del combinado albiceleste.

La periodista Paula Varela fue una de las voces que se hizo eco de esos comentarios. Durante una de sus intervenciones televisivas señaló: "Este Mundial comenzó diferente para ella, no se la vio cercana a la Selección y más alejada de Messi de lo que podíamos esperar. El otro día lo saludó a Maxi López y a ella, que estaba al lado, no le hizo ni un gesto".

A partir de esa situación comenzaron a circular diferentes teorías en redes sociales. Algunas versiones apuntaban incluso a una supuesta incomodidad de Antonela Roccuzzo con la cercanía mediática entre la periodista y el futbolista.

La versión sobre Antonela Roccuzzo y la respuesta de Sofi Martínez

Uno de los rumores más difundidos aseguraba que Antonela Roccuzzo habría tomado distancia de Sofi Martinez por determinadas situaciones relacionadas con la cobertura periodística de la Selección Argentina.

Sin embargo, esa versión ya había sido desmentida anteriormente por la propia periodista. Según explicó, mantuvo una conversación privada con la esposa de Lionel Messi, quien le transmitió tranquilidad frente a los comentarios que circulaban públicamente.

En una entrevista con Catalina Dlugi, Sofi recordó aquel intercambio y destacó el respaldo recibido por Antonela. "Yo alguna vez lo conté que hablé con ella y fue una capa total. Me dijo que no me preocupe por ese ruido que se había armado, que no tiene nada de verdad y que siga con mi trabajo para adelante. Y lo valoró un montón en su momento cuando se dio", expresó. Las declaraciones de la periodista contribuyeron a desactivar gran parte de las especulaciones que se habían generado alrededor de la supuesta tensión con la familia Messi.

El gesto de Messi que terminó con las especulaciones

La situación cambió de manera significativa después del encuentro entre la Selección Argentina y Cabo Verde. Tras el partido, Sofi Martinez tuvo la oportunidad de entrevistar nuevamente a Lionel Messi, en una escena que rápidamente llamó la atención.

Lejos de mostrar distancia, el capitán argentino se acercó con total naturalidad a la periodista. Incluso la saludó con un beso en la mejilla y aprovechó el momento para bromear sobre los rumores que habían circulado durante los últimos meses.

"Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo", comentó el futbolista entre risas, en una frase que fue interpretada como una respuesta directa a las versiones que buscaban instalar un conflicto inexistente.

La actitud del rosarino fue considerada por muchos como una señal clara de que la relación profesional entre ambos continúa siendo cordial y respetuosa.

Sofi Martínez negó cualquier conflicto con la Selección Argentina

Tras el partido entre Argentina y Cabo Verde, Lionel Messi saludó con naturalidad a Sofi Martínez y protagonizó un gesto que llamó la atención

Además de las versiones vinculadas a Messi y Roccuzzo, también surgieron especulaciones sobre supuestos problemas de Sofi Martinez con integrantes del plantel argentino. Incluso trascendieron comentarios sobre un presunto vínculo sentimental con otro futbolista de la Selección que mantendría una relación privada estable. Sin embargo, ninguna de esas versiones fue confirmada.

Frente a los rumores, la periodista fue contundente y rechazó todas las acusaciones. "Son cosas que me parecen injustas y que están muy alejadas de la realidad. Son completamente mentira", afirmó. Con las declaraciones de Sofi Martínez, el respaldo público de Antonela Roccuzzo y el gesto de cercanía de Lionel Messi tras el partido ante Cabo Verde, las especulaciones perdieron fuerza y la atención volvió a centrarse en el trabajo periodístico de una de las cronistas más reconocidas de la cobertura de la Selección Argentina.