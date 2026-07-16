Sofí Martínez y Lionel Messi protagonizaron un tierno momento tras el partido de la semifinal del Mundial 2026.

Luego del triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, se viralizó un fragmento de la entrevista de Lionel Messi con Sofía Martínez que emocionó a los hinchas argentinos en las redes sociales.

Argentina venció este miércoles 2-1 a Inglaterra en Atlanta y consiguió el pase a la final de la Copa del Mundo 2026, donde buscará defender el título frente a España. Tras el partido, los jugadores hablaron con la prensa que esperaba sus declaraciones y compartieron sus sensaciones luego de la histórica victoria.

En ese contexto, una entrevista de Sofía Martínez a Messi se volvió viral después de que el capitán argentino completara una frase de la canción que más acompañaron los hinchas durante el enfrentamiento.

El tierno momento de Sofi Martínez y Lionel Messi

La periodista mencionó una frase de la nueva canción de la hinchada argentina: “Por Malvinas, por el Diego”. El campeón del mundo la completó con una sonrisa y mucha emoción: “Y por la última de Leo”.

Además, Messi destacó el rendimiento del equipo durante los últimos años y la importancia de volver a disputar una final: “Todas las finales son especiales. Cada una tiene algo diferente, es muy lindo poder vivirlo otra vez. Jugar tres finales lo hicieron muy pocos y, más por cómo se dio este Mundial, por el partido de hoy, por el rival y por la manera en que lo ganamos”.

Luego agregó: “Si bien habíamos dicho que era un partido de fútbol, en el himno empezamos a sentir cosas especiales, sin dejar de lado que seguía siendo un partido. La gente de Argentina quería esta alegría, no quería perder contra Inglaterra, y nosotros lo vivimos de esa manera. Pudimos dejarlos afuera y jugar una nueva final del mundo”.

Finalmente señaló: “Disfrutar al máximo como lo estoy haciendo, la gente también. Nunca dejé de creer en este grupo porque sé de lo que son capaces. Sabía que, cuando estamos juntos, sacamos de donde no tenemos”.