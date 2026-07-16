Zaguero Jorge Sánchez regresa a México para reforzar al Atlas

El club Atlas anunció el jueves la contratación del zaguero mexicano Jorge Sánchez, ‌quien regresa a ‌su país tras militar con el PAOK de Grecia y después de formar parte de la selección que participó en la Copa del Mundo.

El defensor de 28 años fue titular en cuatro de los cinco partidos que la selección de ​México disputó ⁠en el Mundial, donde el equipo fue eliminado ‌en los octavos de final.

"Tras defender ⁠a nuestro país en la ⁠máxima competencia del futbol mundial, el lateral mexicano Jorge Sánchez se suma a La Academia para escribir ⁠una nueva historia en La Ciudad de ​la Furia. Llega a Atlas con ‌experiencia internacional, recorrido europeo ‌y el orgullo de haber disputado dos Copas ⁠del Mundo con la selección mexicana", informó el club mexicano en un comunicado.

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Sánchez regresa a México después de jugar en el club griego ​durante cinco ‌meses.

El jugador debutó profesionalmente en 2016 con Santos Laguna, dos años después llegó al América, de donde salió en 2022 para llegar al Ajax de Países Bajos ⁠y posteriormente fichar con el Porto de Portugal.

En México también militó en Cruz Azul, club con el que ganó la Copa de Campeones de la Concacaf en 2025.

Con los "Guerreros" de Santos Laguna fue campeón en el torneo Clausura 2018, y con las "Águilas" del ‌América en el Apertura 2018.

Con la selección de México también disputó el Mundial de Qatar 2022, ganó la Copa Oro en 2023 y 2025, y la Liga de Naciones de la Concacaf en 2025.

"Su ‌llegada forma parte de la visión que hoy impulsa a Atlas: construir un equipo competitivo, con futbolistas de ‌jerarquía, personalidad ⁠y mentalidad ganadora. El nuevo integrante de los Rojinegros se suma a un ​proyecto con rumbo claro, enfocado en devolver a Los Zorros a los primeros planos de la Liga MX", apuntó el club.

Con información de Reuters