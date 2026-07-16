Moria Casán criticó el look de Mick Jagger durante la semifinal del Mundial 2026 y provocó risas en el estudio.

La Selección Argentina derrotó este miércoles 2-1 a Inglaterra en Atlanta y se clasificó a la final de la Copa del Mundo, donde defenderá el título frente a España. Entre los espectadores del encuentro estuvo Mick Jagger, cuya reacción durante la derrota del conjunto inglés no pasó desapercibida y hasta Moria Casán lanzó un comentario al respecto.

El histórico cantante de The Rolling Stones apareció en varias oportunidades durante la transmisión oficial del partido. En un primer momento se lo vio sonriente y siguiendo el desarrollo del encuentro con tranquilidad. Sin embargo, a medida que avanzaban los minutos y Argentina daba vuelta el resultado, su expresión cambió por completo.

Las imágenes del músico británico no tardaron en viralizarse y rápidamente se llenaron de comentarios y memes en las redes sociales, donde muchos argentinos reaccionaron con humor al gesto de una de las figuras más reconocidas del rock mundial.

El comentario de Moria Casán

Durante una transmisión en vivo de La Mañana con Moria (El Trece), el panel analizó algunos de los momentos más comentados de la victoria de la Selección Argentina sobre Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. En medio del repaso de las imágenes, la aparición de Mick Jagger en la pantalla no pasó desapercibida y dio lugar a una serie de comentarios que rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales.

Cuando en pantalla mostraron al histórico cantante de The Rolling Stones siguiendo el partido desde el palco, Moria Casán lanzó entre risas: “Parecía una anciana con ese gorro que tenía puesto”.

Luego de ese comentario, Gustavo Méndez recordó la presencia del músico británico en otro partido de la Selección inglesa y recordó la famosa mala suerte que lo persigue desde hace años: “Él estuvo en la cancha en el ‘98 también. Es mufa. Cada vez que se acerca el equipo contrario a hacer un gol decís ‘Mick Jagger’. Para mí lo poncharon a propósito”.

Lejos de dar por terminado el tema, Moria volvió a referirse al look del artista y redobló la apuesta con otra ocurrencia que provocó risas en el estudio: “Era una tía Jagger. Le faltaba el 5 o’ clock tea”.

