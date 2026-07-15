El gol histórico de Lautaro Martínez en la Selección Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026

La Selección Argentina venció a Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 con un gol agónico de Lautaro Martínez.

La Selección Argentina venció a Inglaterra en un final tremendo por la semifinal del Mundial 2026 gracias un gol de Lautaro Martínez sobre la hora. Después de haber logrado el empate de forma merecida, el equipo de Lionel Scaloni no se conformó y dio vuelta el encuentro en un partido que quedará para la historia.

Al minuto 92, después de un remate en el palo de Alexis Mac Allister, el rebote quedó para Argentina. Lionel Messi, uno de los mejores de la cancha, armó un jugadón y, tras desbordar por derecha, Lautaro definió con un cabezazo a la altura del área chica, dejando sin chances a Jordan Pickford.

El golazo de Enzo Fernández en la Selección Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026

A los 85 minutos, luego de una salida de un córner que Lionel messi jugó en corto, Enzo, que ya había avisado instantes antes, recibió solo a pocos metros del área y, tras controlar, sacó un derechazo potente que se clavó en el palo derecho de Pickford, que hasta ese momento era la figura del partido.

Por qué Argentina juega con la camiseta azul vs. Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026: el significado histórico

El cambio de camiseta apuntaría a una cábala de la selección nacional, ya que las dos veces que Argentina logró eliminar a Inglaterra de la Copa del Mundo, en los mundiales de México 1986 y Francia 1998, la Albiceleste llevaba puesta una camiseta predominantemente azul. En cambio, las veces que usó la celeste y blanca, la selección perdió contra el equipo europeo, tanto en los torneos de Inglaterra 1966 como en Corea-Japón 2002.

El antecedente más recordado e icónico fue el del 22 de junio de 1986, en los cuartos de final, cuando el seleccionado dirigido por Carlos Salvador Bilardo derrotó 2-1 a Inglaterra con dos goles de Diego Maradona: los recordados la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”.