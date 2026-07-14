Gratis y en la ciudad de Buenos Aires: llega un concierto gratuito de la Orquesta de Tango de Buenos Aires

Durante la temporada de invierno, la Orquesta del Tango de Buenos Aires ofrecerá dos conciertos completamente gratuitos en el Teatro San Martín. Se trata de una oportunidad para disfrutar de artistas de renombre con un amplio repertorio compuesto por piezas icónicas del tango nacional.

Así serán los conciertos gratuitos de la Orquesta del Tango de Buenos Aires

Los dos conciertos serán los próximos viernes 24 y 31 de julio, desde las 13 hs, en el Hall Alfredo Halcón del San Martín (Av. Corrientes 1530). Ambos shows tienen la conducción de los maestros Néstor Marconi y Juan Carlos Cuacci.

El show, enmarcado en la propuesta "Invierno porteño" del teatro, durará una hora y la Orquesta del Tango interpretará un variado repertorio que recorre desde clásicos de Gardel y Troilo hasta la vanguardia de Piazzolla. El detalle del programa será el siguiente:

Viernes 24

Dirige Néstor Marconi, se tocarán las siguientes canciones:

Tiempo cumplido, Néstor Marconi (arreglos propios).

Homenaje al gordo, Aníbal Troilo (arreglos de Raúl Garello).

Negro nacarado, Néstor Marconi, Eduardo Lettera (arreglos de Néstor Marconi).

La muerte del ángel, Ástor Piazzolla (arreglos de Néstor Marconi).

El duende de tu son, Néstor Marconi, Carlos Corrales (arreglos de Carlos Corrales).

Che, Buenos Aires Raúl Garello (arreglos propios).

Selección, de Julián Plaza (arreglos de Néstor Marconi).

Seis dedos, Raúl Garello (arreglos de Raúl Garello).

Selección Piazzolla (arreglos de Néstor Marconi).

Viernes 31

Dirige Juan Carlos Cuacci, el repertorio será el siguiente:

La cumparsita Gerardo Matos Rodríguez.

Milonga del novecientos Sebastián Piana.

Melancólico, Julián Plaza.

Nostálgico, Julián Plaza.

Bien milonga, Ismael Spitalnik.

Bandola triste, Raúl Garello.

Verdenuevo, Raúl Garello.

Volver, Carlos Gardel.

Cristal, Mariano Mores.

Michelangelo 70, Ástor Piazzolla.

¿Cómo adquirir las entradas para los conciertos de tango en el San Martín?

Las entradas son libres y gratuitas, porque ambos conciertos se realizan en el hall principal del teatro. No se requiere reserva previa y se puede ingresar hasta agotar la capacidad del espacio. Habrá algunos lugares para sentarse, pero se recomienda llegar temprano para asegurar el ingreso.