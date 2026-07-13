Con asado gratis y shows de música en vivo: llega uno de los festivales más esperados a un pueblo de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires tiene muchísimos destinos para disfrutar una escapada de fin de semana, pero un pueblito se destaca por su convocatoria para celebrar su aniversario: General Alvear. La localidad festeja sus 157 años con tres días de actividades totalmente gratis. Se podrán disfrutar de shows en vivo, desfiles, feria de emprendedores y hasta asado sin costo.
Así será la celebración de los 157 años de General Alvear
Desde el 24 al 26 de julio, en el predio del ferrocarril de General Alvear habrá un fogón criollo y 10 vaquillonas a la reja, cocinadas a fuego lento, que se podrán compartir entre los vecinos y turistas totalmente gratis. Entre las actividades habrá shows de música, desfiles de ropa gaucha, talleres, danzas tradicionales.
También se podrá disfrutar de una feria de más de 150 artesanos locales, food trucks con otras opciones de comida y un parque de diversiones para todas las edades. En detalle el gran asado gratuito será el domingo 26 de julio y el cierre de la jornada quedará en manos de Amar Azul.
Además, las actividades se completarán el 2 de agosto con una jineteada de la Agrupación Gauchos Peregrinos. En concreto, habrá pialada de terneros en grupos de 4, procesión por el campo de Doma e Izamiento de la Bandera, monta de ovejas para chicos, almuerzo criollo y sobremesa folklórica.
Día por día: el detalle de la fiesta de General Alvear
Viernes 24 de julio-
Se trata del día en que se celebrará la Noche de Fogón. Ademásm habrá las siguientes actividades:
- Taller de la Escuela Municipal de Música, a cargo del profesor Miguel Caram.
- Bauti y su Teclado.
- Agustín Pardo.
Sábado 25 de julio
Comienza con el Desfile Cívico-Militar a las 13.30 h; luego, en el escenario principal, se presentarán:
- Desfile ropa gaucha: escuela de modelaje Fashion Models
- Escuela Municipal de Música.
- Ballet Ítalo/Argentina.
- Taller Municipal de Folklore.
- Grupo Senderos.
- Grupo Huellas.
- Grupo Pasos.
- Zumba Pipi.
- Ballet Folklórico General Alvear.
- Esencia Nativa.
- Dennise y La Banda
- Konne
- GRAN CIERRE "El Inicio"
Domingo 26
Empezará con el tradicional Fuego para Vaquillonas a las 11:00 hs. Entre los artistas se encuentran:
- Daniel Reyna – Taller de Payadores y Músicos Bonaerenses.
- Las Torres de la Escuela Municipal de Música.
- Braian Gibert.
- Taller Municipal de Tango.
- Maktub.
- Danzarte.
- Iris Marano.
- Grupo Folklórico Posta Bermejo.
- Grupo Coreográfico Saladillo.
- Ballet Ucraniano Azul de Olavarría.
- Contratiempo.
- Agustín Pardo.
- Quimbay.