Con asado gratis y shows de música en vivo: llega uno de los festivales más esperados a un pueblo de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires tiene muchísimos destinos para disfrutar una escapada de fin de semana, pero un pueblito se destaca por su convocatoria para celebrar su aniversario: General Alvear. La localidad festeja sus 157 años con tres días de actividades totalmente gratis. Se podrán disfrutar de shows en vivo, desfiles, feria de emprendedores y hasta asado sin costo.

Así será la celebración de los 157 años de General Alvear

Desde el 24 al 26 de julio, en el predio del ferrocarril de General Alvear habrá un fogón criollo y 10 vaquillonas a la reja, cocinadas a fuego lento, que se podrán compartir entre los vecinos y turistas totalmente gratis. Entre las actividades habrá shows de música, desfiles de ropa gaucha, talleres, danzas tradicionales.

También se podrá disfrutar de una feria de más de 150 artesanos locales, food trucks con otras opciones de comida y un parque de diversiones para todas las edades. En detalle el gran asado gratuito será el domingo 26 de julio y el cierre de la jornada quedará en manos de Amar Azul.

El domingo 26 de julio se podrá disfrutar de asado gratis entre vecinos y visitantes

Además, las actividades se completarán el 2 de agosto con una jineteada de la Agrupación Gauchos Peregrinos. En concreto, habrá pialada de terneros en grupos de 4, procesión por el campo de Doma e Izamiento de la Bandera, monta de ovejas para chicos, almuerzo criollo y sobremesa folklórica.

Día por día: el detalle de la fiesta de General Alvear

Viernes 24 de julio-

Se trata del día en que se celebrará la Noche de Fogón. Ademásm habrá las siguientes actividades:

Taller de la Escuela Municipal de Música, a cargo del profesor Miguel Caram.

Bauti y su Teclado.

Agustín Pardo.

Sábado 25 de julio

Comienza con el Desfile Cívico-Militar a las 13.30 h; luego, en el escenario principal, se presentarán:

Desfile ropa gaucha: escuela de modelaje Fashion Models

Escuela Municipal de Música.

Ballet Ítalo/Argentina.

Taller Municipal de Folklore.

Grupo Senderos.

Grupo Huellas.

Grupo Pasos.

Zumba Pipi.

Ballet Folklórico General Alvear.

Esencia Nativa.

Dennise y La Banda

Konne

GRAN CIERRE "El Inicio"

Domingo 26

Empezará con el tradicional Fuego para Vaquillonas a las 11:00 hs. Entre los artistas se encuentran: