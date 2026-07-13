Chau Fútbol Libre y Magis TV: los graves riesgos que corren los hinchas que miran los partidos de la Selección

Estas aplicaciones pueden ocultar software malicioso.

La pasión por seguir los partidos de la Selección Argentina durante el Mundial 2026 también está siendo aprovechada por los ciberdelincuentes. Especialistas en ciberseguridad advirtieron sobre un fuerte incremento de las estafas y el robo de información vinculados al uso de aplicaciones y plataformas ilegales que prometen transmitir los encuentros de manera gratuita.

El principal peligro es que estas aplicaciones pueden ocultar software malicioso capaz de capturar datos personales, credenciales de acceso, claves bancarias e incluso información de billeteras virtuales y servicios de homebanking. En muchos casos, el usuario cree que solo está instalando una app para ver un partido, cuando en realidad está habilitando el acceso de los delincuentes a información sensible almacenada en el dispositivo.

Por qué las apps ilegales representan un riesgo

Las plataformas piratas suelen difundirse mediante enlaces compartidos en redes sociales, servicios de mensajería o sitios web que prometen acceso gratuito a las transmisiones deportivas. Sin embargo, detrás de esa oferta pueden esconderse distintos tipos de amenazas informáticas.

Entre los riesgos más frecuentes se encuentran:

Instalación de programas maliciosos .

. Robo de datos personales.

personales. Captura de contraseñas y credenciales.

y credenciales. Acceso a cuentas bancarias y billeteras digitales.

y billeteras digitales. Fraudes mediante el uso de la información obtenida.

Los especialistas remarcan que estos ataques buscan aprovechar el interés masivo que generan los partidos de la Selección para atraer a la mayor cantidad posible de víctimas.

La principal recomendación es utilizar únicamente plataformas oficiales para evitar riesgos.

Cómo reducir el riesgo de sufrir una estafa

Para evitar este tipo de ataques, la principal recomendación es utilizar únicamente plataformas oficiales y servicios de streaming autorizados para la transmisión de los partidos. También resulta fundamental descargar aplicaciones exclusivamente desde las tiendas oficiales y desconfiar de enlaces que prometan acceso gratuito a contenidos pagos.

Otra medida importante es revisar cuidadosamente los permisos que solicita una aplicación antes de instalarla. Si una app para ver videos pide acceso a información que no guarda relación con su funcionamiento, como contactos, mensajes o datos financieros, lo más recomendable es no instalarla.

Los expertos advierten que, durante eventos deportivos de gran convocatoria como el Mundial, los intentos de fraude digital suelen multiplicarse. Por eso, extremar los cuidados y evitar las aplicaciones ilegales no solo ayuda a disfrutar de los partidos sin interrupciones, sino también a proteger la información personal y el dinero de posibles ataques informáticos.