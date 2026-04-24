Atención: por qué el álbum Panini del Mundial 2026 es un anzuelo para estafas virtuales

Fuente: FM Estudio 2.

El timing es el que aprovechan los estafadores. La fiebre por el álbum Panini del Mundial 2026 ya se instaló en Argentina, pero la empresa debió salir a aclarar que las supuestas preventas que circulan en internet son fraudes. En un comunicado oficial, la compañía informó que todavía no se anunció la fecha de lanzamiento en el país y pidió a los fanáticos que eviten comprar en canales no autorizados.

Cómo operan los sitios falsos

Los dominios fraudulentos están diseñados para pasar desapercibidos. Kaspersky identificó al menos 20 dominios fraudulentos en América Latina, de los cuales 13 están dirigidos a países de habla hispana, que simulan la página oficial de venta del álbum. Las direcciones web replican el diseño, la identidad visual y las etapas del proceso de compra del producto oficial, lo que confunde a los usuarios.

Los canales de difusión varían según el país. En Colombia la estafa se está difundiendo principalmente a través de mensajes en WhatsApp y mediante anuncios en redes sociales como Instagram. En Brasil, en cambio, se identificó que los estafadores solicitan pagos a través de transferencias por PIX, enviando el dinero a cuentas de terceros para dificultar su rastreo.

El álbum trucho también existe en formato físico

El engaño no es solo digital: también circulan álbumes físicos apócrifos. La periodista Luciana Rubinska relató que su hijo detectó la diferencia al comparar el álbum comprado con los de sus compañeros. Las diferencias incluyen la portada de otro color y selecciones con menos jugadores: Argentina, por ejemplo, tenía cuatro páginas en lugar de las esperadas.

La publicidad engañosa consiste en destacar en el título expresiones como "álbum oficial" y recién al final de la publicación, en letra pequeña, se aclara que no corresponde al fabricante original. Si el precio es muy bajo o la oferta promete conseguir el álbum antes que nadie, es una señal de alerta concreta.

Por qué el Mundial es un blanco ideal

El componente emocional es la clave del éxito de estas estafas. Fabio Assolini, investigador líder de Kaspersky para América Latina, explicó que los delincuentes explotan la urgencia, el miedo a quedarse afuera y la búsqueda de buenos precios. El Mundial 2026 además es histórico al sumar 48 selecciones, lo que incrementa el interés y la cantidad de figuritas del álbum, y con eso el volumen de potenciales víctimas.

Cuándo sale y dónde comprarlo

El álbum oficial todavía no tiene fecha confirmada de lanzamiento en Argentina. Se estima que podría llegar a los kioscos entre fines de abril y principios de mayo, siguiendo la tradición de lanzarlo unas semanas antes del inicio del torneo. El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El único distribuidor oficial en el país es NEW RITA S.A., y los puntos de venta habilitados serán Zona Kids y la tienda oficial de Panini en Mercado Libre. Cualquier otra oferta que aparezca antes del lanzamiento oficial debe considerarse sospechosa.