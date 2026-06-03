Es oficial: la decisión de Ferrari con Charles Leclerc que sacude a la Fórmula 1 en la previa al GP de Mónaco

Leclerc firmó un nuevo contrato multianual.

Desde su arribo en 2019 como compañero de Sebastian Vettel, Charles Leclerc ha sido la gran promesa de Ferrari y el elegido para llevar al mítico equipo de vuelta a lo más alto de la Fórmula 1. Sin embargo, pasadas siete temporadas desde su debut vestido de rojo, el europeo no ha logrado su cometido, aunque llegó a plantarle pelea a Max Verstappen a inicios del 2022 con sus triunfos en los GPs de Baréin y Australia.

A pesar de esto, el piloto monegasco ha mostrado su fidelidad a la escudería italiana en cada oportunidad, aunque las alarmas estaban encendidas en Maranello debido a la aproximación a la fecha de vencimiento del contrato. Y es que Leclerc había firmado por última vez a inicios del 2024, cuando renovó hasta finales del 2027 días antes de que se anuncie a Lewis Hamilton como reemplazante de Carlos Sainz para 2025.

De ahí que la noticia que arribó este miércoles haya sacudido a la F1, ya que “Il Predestinato” ha renovado su contrato con un acuerdo multianual que lo mantendrá unido al “Cavallino Rampante” hasta 2030. El anuncio se dio en la previa al Gran Premio de Mónaco, la tierra natal de Charles y que representa una locación histórica para el equipo, que logró diez victorias en el mítico Circuito de Mónaco, incluyendo la de Leclerc del 2024.

“No podría estar más feliz de continuar este camino con la Scuderia Ferrari. Siempre ha sido mucho más que un equipo para mí. Es el equipo que he amado y del que he soñado con formar parte desde niño, y después de todos estos años se ha convertido en una segunda familia”, afirmó el piloto en el comunicado publicado en el sitio del equipo. Además, el monegasco también recordó su principal objetivo, que es devolverle la gloria a la escudería roja.

“Seguiré dándolo todo para llevar a este equipo de vuelta al lugar que le corresponde, a lo más alto, por todos en Maranello, y sobre todo por los tifosi, cuya pasión es el alma de esta Scuderia”, agregó. Cabe mencionar que, con esta renovación, Leclerc apunta a convertirse en el piloto con más carreras con los tifosi, ya que acumula un total de 155 Grandes Premios hasta el momento y se encuentra en el segundo lugar del ranking histórico de Maranello, solamente superado por Michael Schumacher, que lidera con 180.

El monegasco se formó en la Academia Ferrari.

Las victorias de Leclerc con Ferrari en la F1

En las siete temporadas que ha competido con los colores de Ferrari, Charles Leclerc suma ocho victorias en la Fórmula 1 y un total de 52 podios y 27 poles. A continuación, los triunfos del monegasco con el equipo rojo: