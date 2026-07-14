Cadena británica BBC advierte de que su actual modelo de financiación no es sostenible

Imagen de archivo de la sede de la BBC en Londres, Reino Unido.

​La BBC advirtió el martes en su informe anual que su modelo de financiación actual no ‌es sostenible para financiar ‌su misión de radiodifusión pública y destacó la diferencia entre el número de usuarios que tiene y el de quienes pagan por sus servicios.

La organización, que el año pasado se vio sumida en una crisis a raíz de acusaciones de parcialidad que llevaron al ​presidente de Estados ⁠Unidos, Donald Trump, a demandarla, tendrá que negociar ‌un nuevo acuerdo de financiación con el ⁠Gobierno antes de que el ⁠actual expire a fines de 2027.

Entre las opciones se encuentran mantener el canon que pagan los hogares con televisión ⁠o pasar a un sistema de suscripciones ​o de financiación mediante publicidad.

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A continuación ‌se ofrecen algunos detalles adicionales ‌del informe anual:

• El 94% de los adultos en ⁠Reino Unido consume contenidos de la BBC cada mes, pero solo el 80% de los hogares británicos paga el canon.

• El director general, Matt Brittin, ​un exejecutivo ‌de Google que asumió el cargo en mayo, afirmó que la crisis de financiación supone "un momento de verdadero peligro" para la BBC y Reino Unido, y añadió que ya se ⁠está trabajando para reinventar la cadena.

• Brittin señaló que es acertado que el Gobierno esté analizando el nivel del canon, su alcance y la forma en que se recaudará en el futuro.

• El Gobierno apoya las conversaciones de la BBC con otras cadenas británicas, como Channel 4, ‌para aunar contenidos en una "plataforma mediática soberana", señaló Brittin.

• La BBC ha asumido "un compromiso significativo para mejorar su cultura, sus procesos y sus estándares en los últimos años", señaló, tras una serie de escándalos de gran repercusión.

• ‌Entre sus figuras mejor pagadas están los presentadores de radio Scott Mills, cuyo salario oscilaba entre 745.000 y 749.999 libras ‌esterlinas al ⁠año, y Greg James, con 440.000-449.999 libras al año. La presentadora política Laura Kuenssberg cobra ​entre 405.000 y 409.999 libras.

• Scott Mills fue despedido en marzo tras las acusaciones sobre su conducta personal.

Con información de Reuters