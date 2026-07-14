Cadena británica BBC advierte de que su actual modelo de financiación no es sostenible

La BBC advirtió el martes en su informe anual que su modelo de financiación actual no es sostenible para financiar su misión de radiodifusión pública y destacó la diferencia entre el número de usuarios que tiene y el de quienes pagan por sus servicios.
La organización, que el año pasado se vio sumida en una crisis a raíz de acusaciones de parcialidad que llevaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a demandarla, tendrá que negociar un nuevo acuerdo de financiación con el Gobierno antes de que el actual expire a fines de 2027.
Entre las opciones se encuentran mantener el canon que pagan los hogares con televisión o pasar a un sistema de suscripciones o de financiación mediante publicidad.
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A continuación se ofrecen algunos detalles adicionales del informe anual:
• El 94% de los adultos en Reino Unido consume contenidos de la BBC cada mes, pero solo el 80% de los hogares británicos paga el canon.
• El director general, Matt Brittin, un exejecutivo de Google que asumió el cargo en mayo, afirmó que la crisis de financiación supone "un momento de verdadero peligro" para la BBC y Reino Unido, y añadió que ya se está trabajando para reinventar la cadena.
• Brittin señaló que es acertado que el Gobierno esté analizando el nivel del canon, su alcance y la forma en que se recaudará en el futuro.
• El Gobierno apoya las conversaciones de la BBC con otras cadenas británicas, como Channel 4, para aunar contenidos en una "plataforma mediática soberana", señaló Brittin.
• La BBC ha asumido "un compromiso significativo para mejorar su cultura, sus procesos y sus estándares en los últimos años", señaló, tras una serie de escándalos de gran repercusión.
• Entre sus figuras mejor pagadas están los presentadores de radio Scott Mills, cuyo salario oscilaba entre 745.000 y 749.999 libras esterlinas al año, y Greg James, con 440.000-449.999 libras al año. La presentadora política Laura Kuenssberg cobra entre 405.000 y 409.999 libras.
• Scott Mills fue despedido en marzo tras las acusaciones sobre su conducta personal.
Con información de Reuters