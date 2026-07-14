El Gobierno Nacional inicia una semana clave con una agenda que tendrá de protagonista a Javier Milei y de sus principales funcionarios. El presidente Javier Milei encabezó un encuentro con diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) para analizar los detalles del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Para este martes está prevista una reunión de la Mesa Política. Esta semana también se espera una conferencia de prensa del vocero presidencial. Por su lado, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantendrá ese mismo día una reunión en Casa Rosada con legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires de LLA.
El Gobierno vuelve a reunir a su mesa política para ordenar la agenda legislativa
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto de las últimas medidas del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
Ravier dará una conferencia de prensa
La jornada de este martes estará marcada para el Gobierno por dos eventos. En orden cronológico, el primero que se producirá en Casa Rosada es la conferencia de prensa del vocero presidencial Adrián Ravier. El segundo es un nuevo cónclave de la mesa política.
Tal como informaron fuentes oficiales, la conferencia del funcionario está pautada para las 11 y, luego del evento que contará con preguntas de parte de la prensa acreditada a la sede de Gobierno, los integrantes del órgano político volverán a verse las caras, tal como sucedió la semana pasada.
La intención del encuentro pasará por diagramar la hoja de ruta legislativa tras el recambio en la jefatura de Gabinete. Con un nuevo aire tras la salida de Manuel Adorni, el oficialismo prevé que habrá posibilidades de avanzar con varios proyectos pendientes, como el que presentó ayer Javier Milei para modificar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina.
Hace 2 horas
Milei se reúne con la mesa política
Los integrantes del órgano político volverán a verse las caras, tal como sucedió la semana pasada. La intención del encuentro pasará por diagramar la hoja de ruta legislativa tras el recambio en la jefatura de Gabinete.
Con un nuevo aire tras la salida de Manuel Adorni, el oficialismo prevé que habrá posibilidades de avanzar con varios proyectos pendientes, como el que presentó ayer Javier Milei para modificar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina.
Bajo ese marco, la semana pasada la mesa política definió que tendrá encuentros periódicos, cada siete días. “Con el objetivo de realizar un seguimiento permanente de las principales iniciativas del Gobierno y de la agenda parlamentaria”, señalaron fuentes oficiales.
Hace 3 horas
La imagen negativa en alza y el fuerte rechazo a la gestión complican a Milei
Dos encuestas muestran que el rechazo a la gestión supera el 60% y que crece el pesimismo económico. Por eso, un eventual balotaje aparece como el escenario más riesgoso para el Presidente.
Dos sondeos difundidos esta semana muestran que la preocupación de la Casa Rosada ante un eventual balotaje en las presidenciales de 2027 tiene sustento. La imagen negativa del presidente Javier Milei, el rechazo a su gestión y el pesimismo sobre el rumbo de la economía, todos por encima del 50%, configuran un escenario en el que las posibilidades de reelección del oficialismo parecen depender de un triunfo en primera vuelta. En una segunda vuelta, con más de la mitad del electorado expresando una evaluación negativa del Gobierno, las chances de revertir el resultado se reducen de manera drástica. La falta de trabajo, los bajos salarios y la pobreza aparecen como los principales factores que limitan la capacidad de Milei para ampliar su base de apoyo.
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Olmos sobre el PJ: "Hay una sola forma de ordenarse y es con una interna"
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Lo ordenó el juez Marcelo Martínez de Giorgi a pedido del fiscal Eduardo Taiano luego de conocerse el resultado de un informe realizado por el Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal. Alcanza a direcciones de las plataformas Binance, Bybit, OKX, Coinex, Fixedfloat y Bitfinex todas relacionadas con la criptoestafa investigada. Se trata de uno de los primeros movimientos de peso tras el desplazamiento de las querellas.
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Bonistas aprovecharon pagos del Gobierno y se llevaron los dólares
Este lunes se registró el pico de salida de dólares financieros a cuentas del exterior de este mes. Coincidió con la acreditación del pago de los servicios de la deuda a los bonistas locales. Caputo sale a buscar en el mercado local hasta 2.000 millones de dólares esta semana con un nuevo bono.
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