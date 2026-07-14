El Gobierno vuelve a reunir a su mesa política para ordenar la agenda legislativa

La jornada de este martes estará marcada para el Gobierno por dos eventos. En orden cronológico, el primero que se producirá en Casa Rosada es la conferencia de prensa del vocero presidencial Adrián Ravier. El segundo es un nuevo cónclave de la mesa política.

Tal como informaron fuentes oficiales, la conferencia del funcionario está pautada para las 11 y, luego del evento que contará con preguntas de parte de la prensa acreditada a la sede de Gobierno, los integrantes del órgano político volverán a verse las caras, tal como sucedió la semana pasada.

La intención del encuentro pasará por diagramar la hoja de ruta legislativa tras el recambio en la jefatura de Gabinete. Con un nuevo aire tras la salida de Manuel Adorni, el oficialismo prevé que habrá posibilidades de avanzar con varios proyectos pendientes, como el que presentó ayer Javier Milei para modificar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina.