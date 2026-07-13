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Caso Skanka

Condenaron a cinco años de cárcel a De Vido y José López por el caso Skanska

Eran acusado por el presunto cobro de sobornos y administración fraudulenta contra el Estado en el marco del caso de la empresa constructora Skanska.

13 de julio, 2026 | 13.47

 El Tribunal Oral Federal Nro. 4 condenó a los ex funcionarios kirchneristas Julio de Vido y José López a 5 años de prisión  y los inhabilitó de forma perpetua para ejercer cargos públicos por el cobro de sobornos y administración fraudulenta contra el Estado en el marco del caso de la empresa constructora Skanska.

Asimismo, se dictaron penas para ex directivos de la firma sueca y otros intermediarios; de los 30 acusados que llegaron a la instancia del juicio oral iniciado en el año 2024, 17 personas resultaron absueltas.

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