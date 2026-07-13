"Es solo fútbol", la línea histórica de la Selección antes de los partidos vs Inglaterra

Este miércoles 15 de julio, la Selección Argentina enfrentará a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, un duelo que no sólo tiene una gran historia futbolística sino que además carga con un fuerte trasfondo simbólico por el reclamo sobre las Islas Malvinas. En la previa de un encuentro clave para las aspiraciones del combinado albiceleste en el torneo, el entrenador Lionel Scaloni manifestó que "es un partido de fútbol, no busquemos otra cosa", intentando no desviar la atención del aspecto deportivo para sus futbolistas. 40 años atrás, Carlos Salvador Bilardo y Diego Maradona, emblemas de la consagración en la edición disputada en México, realizaron declaraciones similares incluso a pesar de que habían pasado tan sólo cuatro años del conflicto bélico con la potencia europea.

El DT argentino habló con un periodista de El Gráfico poco después de la victoria ante Uruguay en octavos de final y, consultado acerca de qué esperaba del cruce contra el conjunto inglés en la siguiente instancia, comentó: "Recién, en la conferencia de prensa, alguien me preguntó qué podría pasar con Inglaterra, teniendo en cuenta la guerra de las Malvinas. Le contesté que nosotros no pensamos en eso. Mezclar el futbol con aquella guerra sería una falta de respeto a nuestros muertos que están enterrados en las islas".

"Si nos toca Inglaterra, va a ser un simple partido de futbol. Ya jugó Boca con el Aston Villa por la Copa Gamper en Barcelona, después Independiente le ganó al Liverpool por la Intercontinental. El fútbol es una cosa, el problema de las Malvinas otra, cada cosa va por separado" completó el 'Narigón', una postura muy parecida a la que tomó Scaloni antes del cruce del próximo miércoles en el Mundial 2026.

Las palabras de Maradona en la previa del cruce contra Inglaterra en México 1986: "Yo juego al fútbol"

Maradona también siguió la línea de Bilardo de cara al partido frente a Inglaterra al ser consultado por los medios: "Yo de política no hablo. Yo juego al fútbol, de política no". El número '10' de la 'Albiceleste' fue la gran figura en la posterior victoria por 2 a 1 con dos goles que quedaron marcados en la historia del fútbol: 'La Mano de Dios' y el 'Gol del Siglo'. Tiempo después, sí confesó que jugó contra Inglaterra "pensando en Malvinas" y dijo que "en nuestra piel estaba el dolor de todos los pibes que habían muerto; era una locura, pero lo sentíamos así".

La Selección Argentina podría tener cambios contra Inglaterra

Scaloni dejó en claro en la conferencia que no le gustó cómo jugó el equipo, al que se lo vio algo impreciso y muy pasivo ante Suiza hasta la expulsión de Breel Embolo a los 72 minutos. Otra vez, como ante Cabo Verde y Egipto, al mediocampo le faltó intensidad para recuperar la pelota, miró demasiado cómo la tocaba el rival y se mostró espeso en la circulación del balón. Por lo tanto, no de descartan modificaciones en el once, en especial en la mitad de la cancha. Y también serán fundamentales las rehabilitaciones físicas de los exhaustos Romero y Paredes, entre otros.

Cómo ver en vivo Argentina vs. Inglaterra en el Mundial 2026

El encuentro por la semifinal será en Atlanta, Estados Unidos, el miércoles 15 de julio a las 16 horas de Argentina. La transmisión en vivo en la televisión será de TyC Sports, Telefe, la TV Pública y DSports. En tanto, el streaming online será de MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Disney+, Paramount+ y la TV Pública en vivo en YouTube.