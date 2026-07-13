Bullrich admitió diferencias con Milei y reconoció que hay bajos salarios

La senadora nacional Patricia Bullrich reconoció, este domingo, que tiene diferencias con Javier Milei y admitió que actualmente los salarios son bajos. También avaló el uso de listas colectoras para las elecciones 2027.

"En algunas cosas tenemos puntos de vista (diferentes) con Milei", señaló la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, y, recordando la competencia de la primera vuelta en las elecciones de 2023, subrayó que "ese electorado tiene matices y tenemos que representar eso". Tener "diferencias sobre temas relacionados a cómo planteamos las instituciones en Argentina es totalmente sano", dijo Bullrich en diálogo con Luis Majul en La Nación Más.

La senadora ya había comenzado a plantear más fuertemente sus diferencias a raíz del caso Manuel Adorni, al ser la primera en instar a que el entonces jefe de Gabinete presentase su declaración jurada de manera adelantada en medio de la causa y las sospechas por enriquecimiento ilícito.

En ese contexto, Bullrich cuestionó algunas formas de Milei , al remarcar que "el Presidente va teniendo conciencia de la necesidad de representar a todo ese electoral, y por ahí baja un tono y no tiene una salida violenta o agresiva en determinadas cosas".

Aun así, la exministra de Seguridad reiteró que trabaja para la reelección del jefe de Estado y evitó dicir si será candidata a algo el año que viene. "Quizás me quedo donde estoy (por su cargo de senadora hasta 2031), no tengo una prioridad".

Bullrich reconoció que hay salarios bajos y avaló las listas colectoras

Por otra parte, y también de cara a las elecciones 2027, la excandidata presidencial respaldó el uso de listas colectoras, que permitirían que Milei se alíe con diversos gobernadores en caso de comicios no desdoblados.

"Si fuera un sistema de 20 colectoras es un desorden total, pero si son solo dos" es "mucho más adecuado", consideró, y añadió que "es una manera de ordenar el sistema para aquellos que quieran llevar la fórmula que quiere el Gobierno".

En el mismo sentido, Bullrich dijo que "si sacamos las PASO, hay que trabajar para que una coalición junto a La Libertad Avanza tenga la posibilidad de tener sus candidatos".

Paralelamente, Bullrich admitió que "los argentinos están mejor. ¿Están como queremos? No. Un sueldo fijo hoy en Argentina cuesta". De ese modo, señaló el problema del atraso del salario real y de la creciente informalidad laboral.

"Hay muchos problemas que Argentina tiene que solucionar. Sobre todo el problema de los ingresos. Están mucho más bajo de lo que nosotros quisiéramos", insistió en el mismo sentido.