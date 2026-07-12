Sobre el final del partido, Julián Álvarez metió un verdadero golazo en el partido ante Suiza y le pegó con un tremendo derechazo al segundo palo para el festejo parcial para el 2-1 de la Selección Argentina en la Copa del Mundo. Luego, Lautaro Martínez marcó el tercero para el equipo de Lionel Scaloni para sellar una victoria memorable para clasificar al elenco nacional a la semifinal del Mundial 2026. Por supuesto, el grito de la "Araña" fue clave para romper la muralla suiza en un momento clave.

Con respecto al duelo, la "Albiceleste" se puso en ventaja a los diez minutos de la primera mitad con el gol de Alexis Mac Allister de cabeza. Sin embargo, Dan Ndoye empató de cabeza para el equipo europeo en el segundo tiempo. Luego del pitazo final en los 90 minutos, comenzó el alargue y el seleccionado terminó con el 1 a 1 con el gol del cordobés oriundo de Calchín. El "Toro" puso cifras definitvas y Argentina se metió en una nueva semifinal.

El golazo impresionante de Julián Álvarez para el 2 a 1 de Argentina ante Suiza

El gol de Lautaro Martínez para el 3 a 1 de la Selección Argentina ante Suiza en el Mundial 2026

Próximo partido de Argentina en el Mundial 2026: cuándo es, horario y rival en la semifinal

El próximo partido que juegue Argentina será la semifinal del Mundial el próximo miércoles 15 de julio, a las 16 hs (horario argentino) en Atlanta. Como ocurre en todas las rondas de eliminación, el combinado nacional debería ganar en los primeros 90 minutos reglamentarios; en caso de mantenerse el empate, habrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos.

Si la igualdad persiste pasados los 120 minutos de partido, ambas selecciones se disputarán el partido en una ronda de penales. Así, la Selección Argentina sigue en carrera con la posibilidad de convertirse en el primer bicampeón del mundo desde Brasil, que logró retener la Copa luego de consagrarse en Suecia 1958 y Chile 1962.

Cómo está el cuadro si la Selección Argentina vence a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026

Si la Selección logra avanzar en semifinales, se cruzará en una final contra el equipo de gran peso dentro del cuadro, como Francia, España o Bélgica. En detalle, la final del Mundial 2026 será el domingo 19 de julio, desde las 16 hs (horario argentino) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

En caso de alcanzar el partido decisivo, podría tener que cruzarse con una de las principales potencias del fútbol internacional, que ya es un clásico rival, Francia, y revivir la inolvidable final de Qatar 2022. No solo defendiendo el título de campeones, sino imponiéndose una vez más ante los europeos como sucedió hace casi cuatro años atrás.