Próximo partido de Argentina en el Mundial 2026: cuándo es, horario y rival en la semifinal (NA)

La Selección Argentina logró pasar a las semifinales del Mundial 2026, tras ganarle a Suiza este sábado en los cuartos de final. Ahora, la Albiceleste se encuentra entre los cuatro mejores del mundo y deberá enfrentarse a Inglaterra.

Cuándo es el próximo partido de Argentina en el Mundial 2026: a qué hora juega

Así, el próximo partido que juegue Argentina será la semifinal del Mundial el próximo miércoles 15 de julio, a las 16 hs (horario argentino) en Atlanta. Como ocurre en todas las rondas de eliminación, el combinado nacional debería ganar en los primeros 90 minutos reglamentarios; en caso de mantenerse el empate, habrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos.

Si la igualdad persiste pasados los 120 minutos de partido, ambas selecciones se disputarán el partido en una ronda de penales. Así, la Selección Argentina sigue en carrera con la posibilidad de convertirse en el primer bicampeón del mundo desde Brasil, que logró retener la Copa luego de consagrarse en Suecia 1958 y Chile 1962.

La Selección jugará el partido de semifinales el próximo miércoles 15 de julio (Foto: Instagram/Lionel Messi)

El cuadro de Argentina rumbo a la final

Si la Selección logra avanzar en semifinales, se cruzará en una final contra el equipo de gran peso dentro del cuadro, como Francia, España o Bélgica. En detalle, la final del Mundial 2026 será el domingo 19 de julio, desde las 16 hs (horario argentino) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

La Selección Argentina buscará ser bicampeón del mundo

En caso de alcanzar el partido decisivo, podría tener que cruzarse con una de las principales potencias del fútbol internacional, que ya es un clásico rival, Francia, y revivir la inolvidable final de Qatar 2022. No solo defendiendo el título de campeones, sino imponiéndose una vez más ante los europeos.

Mientras que un eventual enfrentamiento con España regalaría un duelo increíble para los fanáticos del fútbol, ya que el duelo entre ambas potencias ofrecerá la posibilidad de ver figuras internacionales como Lamine Yamal cruzarse con grandes futbolistas argentinos como Lionel Messi.