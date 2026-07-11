FOTO DE ARCHIVO-Un barco en el estrecho de Ormuz visto desde Musandam.

Por Parisa Hafezi ​y Steve Holland

DUBAI/WASHINGTON, 11 jul (Reuters) - El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas ‌Araqchi, llegó a ‌Omán el sábado para debatir las medidas necesarias para garantizar el paso seguro de los buques por el estrecho de Ormuz, mientras Washington busca un compromiso público que garantice un tránsito libre y seguro.

El presidente de Estados ​Unidos, Donald Trump, ⁠dijo el viernes que Estados Unidos e Irán ‌habían acordado continuar las conversaciones a ⁠pesar de la escalada ⁠de hostilidades de esta semana, pero al mismo tiempo anunciaba el fin del alto el fuego ⁠entre ambas partes.

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Sin embargo, no hubo ​ataques ni el viernes ni a ‌primera hora del sábado, ‌y una fuente iraní de alto rango ⁠comunicó a Reuters que se había acordado una conversación entre Irán, Estados Unidos, Qatar y Pakistán, y que los mediadores estaban intentando ​organizarla ‌para el sábado, durante la estada de Araqchi en Omán.

Omán está ayudando a mediar para poner fin a una guerra que ha sembrado la inseguridad en el ⁠golfo Pérsico y ha provocado un aumento de los precios en todo el mundo desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán el 28 de febrero.

Tanto CBS News como su socio británico, la BBC, informaron de que ‌se esperaba que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; el enviado especial, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, lideraran las negociaciones el ‌sábado con Araqchi.

La agencia de noticias iraní Fars citó posteriormente a una fuente que dijo que ‌no habría ⁠negociaciones hasta que Estados Unidos ceda en sus posiciones.

(Información adicional de Enas Alashray, ​Ahmed Elimam, Eman Abouhassira y Andrew Mills; redacción de Kim Coghill, Tom Perry y Philippa Fletcher; edición de William Mallard y Aidan Lewis)