Colapinto volverá a conducir el Lotus E20.

Si bien la Fórmula 1 no tendrá acción esta semana al tener un hueco libre en el calendario en la previa a lo que será el Gran Premio de Bélgica en el Circuito de Spa-Francorchamps, lo cierto es que eso no significa que Franco Colapinto tenga tiempo para descansar. Ya hace unas semanas se había anunciado que Alpine tenía preparada una participación en el Festival de la Velocidad de Goodwood, donde iba a volver a llevar al Lotus E20.

Después de lo que fue la exhibición del piloto argentino en Buenos Aires, la escudería francesa había informado que iba a llevar a su dupla al evento que se realizará en West Sussex y ahora, tras el GP de Gran Bretaña, llegó el tan esperado momento. Y es que el festival organizado por la Goodwood House es una de las celebraciones más importantes del Reino Unido en materia de automovilismo, por lo que un F1 no puede faltar.

Tal es así que este jueves, Pierre Gasly se subió al Alpine A110 Future, mientras que Nina Gademan, piloto de Fórmula 4 de Fortec Motorsport estuvo al mando del Lotus E20, además de que estuvieron presentes otros equipos como Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull. De hecho, Andrea Kimi Antonelli fue uno de los protagonistas de la jornada de este jueves al participar de la Fan Zone.

Cuándo corre Colapinto en Goodwood

Ahora bien, en cuanto a Colapinto, su participación tendrá que esperar al domingo, ya que el pilarense será el encargado de cerrar el evento con el E20, que vuelve a estar ploteado con los colores actuales del equipo galo. Si bien todavía no hay horarios confirmados, se sabe que el argentino hará dos ascensos por la mítica colina de Goodwood en un recorrido de 1.86 kilómetros y que la primera salida será por la mañana y la segunda al mediodía.

En cuanto a la manera de ver el Festival de la Velocidad de Goodwood, este puede disfrutarse de manera gratuita a través de la transmisión oficial en YouTube y estará disponible desde este jueves hasta el domingo. Cabe mencionar que Alpine llevó a sus pilotos más importantes para el evento, ya que Gasly correrá este viernes una vez más, Alex Dunne estará el viernes y Paul Aron el sábado.

Gasly con el nuevo A110 Future de Alpine.

¿Qué es el Festival de Goodwood?

El Festival de Goodwood se celebra desde 1993 en los jardines de Goodwood House y es considerado uno de los eventos más prestigiosos del calendario automovilístico. Cada año reúne a más de 600 vehículos de competición e históricos, que participan en exhibiciones sobre la icónica subida de Goodwood. Además, convoca a figuras destacadas del deporte motor, fabricantes y equipos de distintas categorías.