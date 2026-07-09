Colapinto sumó dos puntos en Silverstone.

La cita en el Circuito de Silverstone fue cuesta arriba para Alpine este fin de semana, con clasificaciones que no convencieron y sin sumar en la carrera sprint, aunque afortunadamente el equipo logró ingresar a la zona de puntos en el GP de Gran Bretaña. Franco Colapinto, que salía del decimonoveno cajón de la grilla de partida, finalizó noveno por delante de Pierre Gasly, quien quedó décimo gracias a la sanción a Andrea Kimi Antonelli por límites de pista.

A pesar de la admirable recuperación que tuvo la escudería francesa en la novena fecha del campeonato de la Fórmula 1, The Race ha vuelto a mostrarse reacio con la dupla en el ranking de rendimiento de los pilotos. En su análisis, Edd Straw destacó a Lando Norris como el mejor piloto del fin de semana, a pesar de que el británico ni siquiera llegó al podio y solo ganó dos posiciones en la carrera del domingo.

“No se podría haber hecho más dadas las limitaciones del coche”, fue el veredicto del periodista inglés sobre su compatriota, algo que constrasta directamente con la calificación que le dio al piloto argentino. Y es que para The Race, Colapinto ni siquiera estuvo entre los diez mejores, sino que quedó marginado al decimocuarto lugar, sin importar las diez posiciones que recuperó en el transcurso de la carrera.

“Tuvo dificultades en la clasificación, mejoró en la carrera, pero fue el segundo piloto más rápido de Alpine en general”, escribió el periodista acerca de Franco, a quien le reconoció un buen nivel en la sprint y en la clasificación, además de una buena gestión para mantenerse delante de su compañero. A pesar de esto, Straw criticó la “ligera desventaja” de ritmo en relación con Gasly y lo señaló por el trompo que sufrió en la clasificación y que le impidió pasar la Q1.

Pero el argentino no fue el único castigado por este polémico ranking, ya que el francés quedó en el decimosexto lugar, remarcando que no pudo terminar por delante de su coequipero: “No pudo convertir su pequeña ventaja de ritmo sobre Colapinto en un adelantamiento; pero claro, el equipo no necesitaba que sus pilotos se pelearan”. Cabe mencionar que el periodista colocó a pilotos que no sumaron en Silverstone por delante de la dupla de Alpine, tales como Carlos Sainz, Oliver Bearman y Esteban Ocon.

Alpine volvió a sumar con dus dos pilotos.

El ranking del GP de Gran Bretaña, según The Race