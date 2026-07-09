Más de 800 corredores participarán de la Media Maratón en Formosa: los detalles

Formosa será escenario este 9 de julio de una nueva edición de la Media Maratón por el 60° aniversario del Instituto de Asistencia Social (IAS), un evento deportivo que reunirá a más de 800 corredores y tendrá como epicentro el Paseo Costanero de la ciudad, desde donde partirán y finalizarán las distintas competencias.

Con recorridos de 1K, 7K y 21K, la jornada comenzará a las 15 horas, en coincidencia con un nuevo aniversario de la Independencia argentina, y contará con la participación de atletas, familias y equipos de running de toda la provincia.

"Va a ser una fiesta como cada edición, con un recorrido particular vinculado fundamentalmente a nuestro río a través de todo el desarrollo del Paseo Costanero", afirmó el administrador del Instituto de Asistencia Social (IAS), Édgar Adrián Pérez. Durante el encuentro, Pérez destacó la gran convocatoria que registra la competencia y precisó que ya hay alrededor de 800 inscriptos entre las tres modalidades.

En ese sentido, detalló que la prueba principal de 21 kilómetros contará con más de 250 corredores, mientras que la distancia de 7 kilómetros reúne a aproximadamente 460 participantes. A su vez, la carrera participativa de 1K, destinada a niños y familias, ya superó los 100 inscriptos.

Además, adelantó que quienes participen de la prueba de 21 kilómetros ingresarán a la Reserva de Biosfera Laguna Oca, incorporando un recorrido que combina el desafío deportivo con uno de los espacios naturales más emblemáticos de Formosa.

Operativo integral

Desde el IAS destacaron que la competencia contará con un amplio operativo de seguridad, salud y logística, organizado de manera conjunta entre distintos organismos provinciales.

Según explicó Pérez, participarán el Instituto de Asistencia Social, la Secretaría de Deportes, el Ministerio de Desarrollo Humano, la Policía de Formosa, el Ministerio de la Comunidad y los diferentes equipos de running de la provincia. Además el funcionario remarcó que el trabajo articulado permitirá garantizar tanto la seguridad de los corredores como la atención de las familias que acompañarán el evento.

Más actividades culturales

Esta actividad deportiva queda incorporada dentro del calendario turístico de julio con una amplia agenda de actividades culturales, deportivas, gastronómicas y recreativas que se desarrollarán en distintos puntos de la provincia durante las vacaciones de invierno. La propuesta incluye festivales tradicionales, ferias artesanales, competencias deportivas, espectáculos para toda la familia y encuentros gastronómicos que buscan promover el turismo interno y dinamizar las economías locales.

Organizada por el Ministerio de Turismo, la programación se extenderá durante todo el mes y abarcará tanto la ciudad capital como localidades del interior, con eventos pensados para vecinos y visitantes que elijan recorrer Formosa durante el receso invernal.