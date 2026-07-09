Vuelven Hijitus, Larguirucho y Trapito: habrá un ciclo de cine gratis para toda la familia en Buenos Aires.

El Museo de Arte Español Enrique Larreta realizará un ciclo de cine dedicado a Manuel García Ferré, uno de los grandes referentes de la animación argentina, con proyecciones de personajes emblemáticos como Hijitus, Larguirucho y Trapito.

La idea del ciclo es acercar a las nuevas generaciones las historias que marcaron la infancia de millones de argentinos y, al mismo tiempo, ofrecer a los adultos la posibilidad de reencontrarse con clásicos que forman parte de la memoria cultural del país. Todas las funciones están incluidas con la entrada al museo y el ingreso será por orden de llegada, sujeto a la capacidad de la sala.

Pasarán Las aventuras de Súper Hijitus en el Museo Larreta.

Cómo será el ciclo de cine de García Ferré en el Museo Larreta

La programación comenzará el viernes 24 de julio a las 16 h con la proyección de Las aventuras de Súper Hijitus, el clásico dibujito protagonizado por el niño que, gracias a su sombrero mágico, se transforma en el superhéroe encargado de defender a los habitantes de Trulalá de las maldades del Doctor Neurus.

El viernes 31 de julio, también a las 16 h, será el turno de Trapito, la entrañable película que cuenta la historia de un espantapájaros que salva la vida de un pequeño gorrión y emprende junto a él una aventura llena de emoción, amistad y personajes inolvidables como Larguirucho.

Por último, el sábado 1 de agosto se proyectará una nueva selección de episodios de Las aventuras de Súper Hijitus, para volver a disfrutar de uno de los personajes más emblemáticos creados por García Ferré.

Las funciones del 24 y 31 de julio se realizarán en el Microcine, mientras que las del 25 de julio y 1 de agosto, ambas a las 16 h, tendrán lugar en el Auditorio del museo.

Creador de personajes como Hijitus, Larguirucho, Anteojito, Petete, Calculín y Trapito, García Ferré desarrolló una extensa trayectoria en la televisión, el cine y la edición de revistas infantiles. A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos nacionales e internacionales y fue distinguido como Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.

El ciclo se realizará en el Museo Larreta, ubicado en Juramento 2291, en el barrio de Belgrano. La actividad está incluida con la entrada al museo y no requiere inscripción previa, aunque el ingreso será por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala.