Cine totalmente gratis en la ciudad de Buenos Aires: cómo disfrutar de proyecciones con orquesta en vivo

La ciudad de Buenos Aires tiene un montón de propuestas para tener un fin de semana diferente, pero una llama la atención: un ciclo de cine mudo sinfónico totalmente gratis. Se trata de la proyección de películas de terror con orquesta en vivo y un órgano gótico que ofrecerá el Palacio Libertad (ex CCK) el próximo domingo.

Cómo es el ciclo de cine de terror y con orquesta en vivo en el Palacio Libertad

El evento se realizará el próximo domingo 28 de junio a las 20 hs en el Auditorio Nacional, ubicado en el segundo piso del Palacio Libertad. Allí se proyectará El fantasma de la ópera. El clásico de 1925, con imágenes en blanco y negro, estará musicalizado en tiempo real por la Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín, bajo la dirección del maestro Santiago Chotsourian.

Las entradas puede reservarse de manera online el viernes 26 de junio

Además, de la mano del maestro Luis Caparra, sonará el histórico órgano Klais Opus 1912 con el objetivo de crear una atmósfera gótica y envolvente para disfrutar del gran clásico de todos los tiempos. También participará la soprano Sofía Drever.

El programa está integrado por una serie de fragmentos sinfónicos, organísticos y vocales en torno de la ópera Fausto, de Charles Gounod –como las arias de Margarita, las danzas orquestales y el vals–, junto con obras de Camille Saint-Saëns, Josef Rheinberger y Franz Schuber. También habrá otros pasajes de música francesa para órgano e intervenciones pianísticas en el estilo del cine mudo tradicional.

Cómo conseguir las entradas gratis para el ciclo de cine de terror en el Palacio Libertad

Si bien la película con música en vivo tiene entrada libre y gratuita, por orden de llegada, se puede reservar antes para asegurarse el lugar porque el ingreso es limitado. Los interesados pueden reservar sus entradas gratuitas de manera online o en la boletería del lugar.

Las reservas online se habilitan el viernes 26 de junio a las 14:00 hs a través de la página oficial del Palacio Libertad. Las entradas deben retirarse presencialmente el día de la función por boletería.

El domingo se proyectará "El fantasma de la ópera" en el Palacio Libertad con orquesta en vivo

Además, existe la posibilidad de el mismo domingo, a partir de las 14 hs, se entregue un remanente de entradas físicas directamente en la boletería del Palacio Libertad por orden de llegada.