Ir al teatro en CABA por menos de $30.000: 3 obras para no perderse

Panambí, obra teatral de Rigoberto Horacio Vera protagonizada por Ámbar Vega.

El acceso a la cultura se convirtió en un privilegio y cada vez son menos las familias que consumen asiduamente salidas ligadas al ocio, debido al escenario de crisis económica que se vive por las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei. En este escenario, el teatro se volvió algo cada más inaccesible para muchos. Por eso, un repaso por 3 obras que se dan en teatros de la Ciudad de Buenos Aires y que tienen entradas accesibles y para todos los bolsillos.

Panambí, de Horacio Vera

Sinopsis: monólogo dramático que explora la identidad, el desarraigo y la búsqueda de validación filial a través de una puesta en escena surrealista. La obra sitúa a su protagonista —una mujer trans (Ámbar Vega) cuyo nombre significa "mariposa" en guaraní— en un "río falso" de plástico marrón y botellas vacías, una representación artificial de su Litoral natal en medio del cemento porteño.

Entre proyecciones de la selva y postales de Buenos Aires, Panambí transita un viaje introspectivo donde la memoria se confunde con la farsa. El conflicto central radica en la mirada del "otro": la necesidad desesperada de ser reconocida por un padre que conoce su paradero, pero ignora su verdadera esencia. En un estallido de honestidad brutal sobre sus propias mentiras y construcciones, Panambí enfrenta la soledad de la orfandad simbólica hasta que el sonido de un teléfono rompe la ficción, ofreciendo un destello de reconciliación con su origen y consigo misma.

Función: domingo 20 horas en Teatro Empire (Hipólito Yrigoyen 1934, CABA). Entradas en venta por Alternativa Teatral.

Palabras encadenadas, de Jordi Galcerán

Sinopsis: la verdad es falsificable. Los límites se vuelven difusos. La máscara se vuelve realidad. Locura y cordura se con-funden. Igual que víctima y victimario. Con precisión quirúrgica, Galcerán estructura su obra milimétricamente, develando paso a paso, sin anticipar, los elementos que nos llevarán a tomar partido por uno o por otro. Con personajes con una lógica de conductas que no reflejan aparentemente conductas lógicas, pero que en el devenir de la historia van cobrando sentido y nos obliga a cambiar de opinión.

Funciones: sábados de junio a las 21 hs en Ítaca Complejo Teatral (Humahuaca 4027). Entradas en venta por Alternativa Teatral.

Renata y los últimos, de Anto Van Ysseldyk

Sinopsis: Niño es un pequeño muy apasionado por la pintura y con un amor muy grande por el arte. En el medio de sufrir una gran pérdida, se apaga y olvida todo lo que lo hace sentir con vida. Ya siendo un adulto mayor, luego de una larga vida de remordimiento, nostalgia y melancolía, un fin de semana, su hija le pide por favor que cuide a su nieta de 6 años, a la cual no ve hace años, Renata.

Al Niño Señor en principio la idea le parece una locura, porque no sabe cómo vincularse. Pero finalmente cede, y pasa un fin de semana con la pequeña. Allí se ve atravesando los desafíos de conectar con esa parte curiosa, asombrosa y entusiasta de la vida que ella presenta. Ella lo invita a conectar con esa parte de él mismo que hace mucho no abraza.

Funciones: sábados a las 17.30 hs en el Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3378, CABA). Entradas en venta por Alternativa Teatral.