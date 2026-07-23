El regreso de Macri, el "método Selección" y el inicio del año electoral para el PRO

Con Mauricio Macri de regreso en el país tras un mes y medio de Mundial, con apenas alguna interrupción en el medio, el PRO no tiene agendadas nuevas actividades partidarias para los próximos días, aunque el año empieza a ingresar en un período de lanzamiento. Agosto aparece como el mes clave para que los distintos espacios o dirigentes con pretensiones vuelvan a salir a la cancha con actividades ya de corte electoral, dejando las mediciones para fin de año y las decisiones de candidaturas para comienzos del próximo. En ese marco, en el partido amarillo se destacan algunas cualidades que asoman como factores diferenciales en la construcción de una identidad propia frente a una La Libertad Avanza con la que en algunos distritos seguramente acuerden, sobre todo en los clave.

La encargada de enumerar las virtudes del PRO fue María Eugenia Vidal. La exgobernadora nunca abandonó su perfil 100% amarillo y se transformó en una de las figuras más leales a Macri. Concentrada en el sector privado, en su consultora, sus clases en universidades, la conducción de dos fundaciones (Pensar y Hacemos) y la formación de nuevas camadas de dirigentes, aprovechó el bajón post Mundial para identificar una serie de lecciones y aprendizajes que dejó, a su criterio, la Selección a la hora de pensar la política y los liderazgos.

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La visión crítica del PRO siempre observó con mucho recelo la construcción individualista de Javier Milei, a la que el macrismo, y ahora Vidal con sus conclusiones post copa del mundo, contrapuso el trabajo en equipo con liderazgos compartidos bajo la creencia de que el éxito de un proyecto se basa en el armado de un grupo, de un conjunto integrado por personas que conocen y respetan cada uno de los roles, incluso ante la presencia de figuras destacadas porque el liderazgo efectivo no centraliza todo el trabajo en una sola persona sino que potencia el talento colectivo y administra los egos. Esta fue desde el comienzo una falencia de la gestión libertaria que, con el desembarco de figuras mucho más políticas en el Gabinete, empezó a intentar revertir para tener cierto éxito en el Congreso.

Otra de las observaciones del PRO, retomada ahora por Vidal, es la que hace a la preparación continua. Para la dirigenta, el éxito no es producto del azar sino de una preparación rigurosa y sostenida, analizando datos, a los rivales, cuidando la salud física y mental de sus referentes para que puedan tomar buenas decisiones. Habla de jugadores de fútbol pero también de dirigentes para evitar improvisaciones y una confianza excesiva en la intuición o experiencia acumulada. Los amarillos siempre remarcaron que faltaban personas con conocimiento del funcionamiento del Estado en las filas libertarias y de ahí que la ayuda macrista haya sido clave en la primera etapa de gobierno. De la mano con esto, otra de las enseñanzas que la exdiputada encontró en la Selección, aplicable a la política, es la que señala que la toma de decisiones debe basarse en evidencia, en datos, para mejorar los resultados.

Cada uno de esos puntos habla del PRO. De lo que el PRO cree que le falta a La Libertad Avanza y de lo que el PRO cree que posee para ofrecer a la sociedad (o a La Libertad Avanza). Pero la conclusión más fuerte es que, para Vidal, “una derrota no destruye un proyecto, lo puede fortalecer”. Una vez más, se refiere al PRO. Con la excusa de hablar de la Selección, destaca la construcción de confianza sostenida en el tiempo, de coherencia, de equipos, de apuesta por sus propios talentos, su trabajo y preparación para apostar a largo plazo por un modelo de país. Un enfoque esencial para que el desarrollo político y social sea sostenible.

Por lo pronto, el horizonte del PRO todavía está en construcción. En la Capital Federal, Jorge Macri ya se lanzó por la reelección envuelto en rumores de relación tirante con su primo Mauricio por la estrategia a adoptar. El jefe de Gobierno va a competir dentro de una alianza y este año ya mostró gestos clave de acercamiento con Javier Milei, aunque Karina le dijo a los propios que tienen que tener un candidato propio.

En la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli quiere ser el candidato violeta en alianza con el PRO y la UCR. Santilli se lleva bien con todos y huye a los conflictos. Es maestro en sortear internas. Tiene buen vínculo con Karina, con Santiago Caputo, con Cristian Ritondo, con Mauricio Macri y con el radicalismo bonaerense. Maneja buena sintonía con los gobernadores y su campaña será la gestión. Los logros que obtenga desde la jefatura de Gabinete en el Congreso. Atraviesa su etapa de mayor visibilidad. Mientras, las bases esperan empezar con una campaña que seguramente comience a desarrollarse de abajo hacia arriba hasta que se confirme el nombre de quien disputará la gobernación bonaerense, potenciando postulantes para intendencias.

Patricia Bullrich, el nombre todo terreno de La Libertad Avanza en tensión constante con Karina, retomará la agenda en agosto con una visita a Santa Fe. Ya había viajado a Mendoza antes del Mundial. Este miércoles el radical Maximiliano Pullaro firmó el convenio por el cual la provincia asumirá durante 20 años, con recursos propios, la administración, mantenimiento y ejecución de obras sobre la ruta nacional A012.

La senadora estuvo el martes en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires donde recibió el apoyo a su proyecto de ley de biocombustibles que está siendo tratado en el Senado y busca modificar los porcentajes de mezcla obligatoria con combustibles fósiles, desregular el mercado e ir a un esquema de libre competencia que pone en alerta a las Pymes que verían eliminados los cupos de abastecimiento al mercado interno poniendo en riesgo cientos de puestos de trabajo.