Hallan en el fondo del océano un avión de Pan Am siniestrado hace 74 años

Unos 74 años después de que un vuelo de Pan American Airways se estrellara en el mar frente a la costa de Puerto Rico, un equipo de búsqueda aeronáutica ha anunciado que ha localizado los restos del avión en el fondo del océano.
La Air/Sea Heritage Foundation y otras entidades, entre ellas la serie "Expedition Unknown" del Discovery Channel, localizaron el mes pasado los restos del Clipper Endeavor de Pan Am en el fondo del océano Atlántico, junto a la costa norte de Puerto Rico, según informó Discovery este martes.
El avión Douglas DC-4 se partió en dos y quedó inmovilizado tras estrellarse en el océano poco después de despegar de Puerto Rico el 11 de abril de 1952, con 64 pasajeros y cinco tripulantes a bordo.
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Aunque todos los ocupantes sobrevivieron al impacto inicial, solo se rescató a 12 pasajeros y cinco miembros de la tripulación, mientras que el resto desapareció con el avión.
El desastre dio lugar a reformas radicales en la aviación, con la introducción de sesiones informativas de seguridad previas al vuelo y demostraciones de procedimientos de emergencia.
"Todos estamos asombrados y emocionados por este descubrimiento, pero también nos sentimos conmovidos al recordar lo que ocurrió en ese lugar hace tanto tiempo", dijo Russ Matthews, presidente de la Air/Sea Heritage Foundation.
La búsqueda, en la que participó la empresa Deep Sea Vision, utilizó un sonar de alta resolución, y los restos del avión se encontraron a casi 610 metros de profundidad en el océano Atlántico.
La búsqueda también contó con el uso de drones submarinos autónomos y puso fin al misterio sobre el lugar donde acabó el avión.
Con información de Reuters