FOTO DE ARCHIVO. Un puesto diseñado para parecerse a un mostrador de venta de billetes de Pan American World Airlines (Pan Am) promociona la nueva serie de televisión "Pan Am", en Beverly Hills, California, EEUU

Unos ​74 años después de que un vuelo de Pan American Airways se estrellara ‌en el mar ‌frente a la costa de Puerto Rico, un equipo de búsqueda aeronáutica ha anunciado que ha localizado los restos del avión en el fondo del océano.

La Air/Sea Heritage Foundation y otras entidades, entre ellas la serie "Expedition ​Unknown" del ⁠Discovery Channel, localizaron el mes pasado los ‌restos del Clipper Endeavor de Pan ⁠Am en el fondo ⁠del océano Atlántico, junto a la costa norte de Puerto Rico, según informó Discovery este martes.

El ⁠avión Douglas DC-4 se partió en ​dos y quedó inmovilizado tras ‌estrellarse en el océano ‌poco después de despegar de Puerto Rico ⁠el 11 de abril de 1952, con 64 pasajeros y cinco tripulantes a bordo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Aunque todos los ocupantes sobrevivieron al impacto inicial, ​solo ‌se rescató a 12 pasajeros y cinco miembros de la tripulación, mientras que el resto desapareció con el avión.

El desastre dio lugar a reformas radicales en ⁠la aviación, con la introducción de sesiones informativas de seguridad previas al vuelo y demostraciones de procedimientos de emergencia.

"Todos estamos asombrados y emocionados por este descubrimiento, pero también nos sentimos conmovidos al recordar lo que ocurrió en ese lugar ‌hace tanto tiempo", dijo Russ Matthews, presidente de la Air/Sea Heritage Foundation.

La búsqueda, en la que participó la empresa Deep Sea Vision, utilizó un sonar de alta resolución, y los restos ‌del avión se encontraron a casi 610 metros de profundidad en el océano Atlántico.

La búsqueda también ‌contó con ⁠el uso de drones submarinos autónomos y puso fin al misterio ​sobre el lugar donde acabó el avión.

Con información de Reuters