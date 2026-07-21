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Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este martes 21 de julio

ANSES paga hoy jubilaciones mínimas, PUAM, AUH, AUE y SUAF. Conocé las terminaciones de DNI y los montos actualizados con aumento y bono de $70.000.

21 de julio, 2026 | 07.00

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos de julio. Hoy, martes 21, los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros grupos ya pueden acercarse a los bancos. Si todavía te preguntás cuándo cobro, acá te contamos quiénes tienen fecha para hoy.

El cronograma escalonado según terminación del DNI sigue activo, y hoy también incluye a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares del SUAF. Todos los montos llegan con el aumento del 2,15% por movilidad y, en los casos que corresponden, el bono extraordinario de $70.000.

Jubilaciones y pensiones (haber mínimo)

Cobran hoy los jubilados y pensionados que perciben hasta la mínima y tienen DNI terminado en 8. El haber mínimo de julio es de $411.959, más el bono de $70.000 para quienes no superan ese haber, totalizando $481.959.

  • DNI terminado en 8: martes 21 de julio

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)

Los titulares de la PUAM con DNI terminado en 8 cobran hoy. El haber es de $329.430, más el bono de $70.000, totalizando $399.430.

  • DNI terminado en 8: martes 21 de julio

AUH (Asignación Universal por Hijo)

Las titulares de la AUH con DNI terminado en 8 reciben hoy el pago mensual. El monto bruto por hijo es de $153.414; se deposita el 80% ($122.731) y el 20% restante se cobra al presentar la Libreta AUH. Además, se acredita la Tarjeta Alimentar según la cantidad de hijos.

  • DNI terminado en 8: martes 21 de julio

AUE (Asignación por Embarazo)

Hoy cobran las embarazadas con DNI terminado en 6. El monto es de $153.414 (con la misma retención del 20%).

  • DNI terminado en 6: martes 21 de julio

SUAF (Asignaciones Familiares)

Los trabajadores registrados y monotributistas que cobran asignaciones familiares con DNI terminado en 8 tienen el pago disponible hoy. Los montos varían según el rango de ingresos familiares, desde $74.032 hasta $15.585 por hijo.

  • DNI terminado en 8: martes 21 de julio

Recordá que las acreditaciones se realizan durante todo el día. Ante dudas, consultá Mi ANSES o llamá al 130.

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