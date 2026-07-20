En China, la gente se enfrenta a tifones simulados para prepararse para los auténticos

Varias personas participan en un curso de supervivencia ante tifones en Hangzhou

Por Nicoco Chan y Chenxi ​Yang

HANGZHOU, China, 20 jul (Reuters) - Huang Zhen cerró su cafetería durante un día la semana pasada para someterse a las embestidas de las aguas crecientes ‌y los fuertes vientos que lo ‌hicieron perder el equilibrio, como parte de un entrenamiento para hacer frente a los fenómenos meteorológicos extremos que azotan cada vez más a China.

Huang, de 34 años, fue una de las doce personas que asistieron a una sesión en el Centro de Formación y Simulación de Desastres de Lvxing, en Hangzhou, al este de China. Por 1.599 yuanes (235 dólares) al día, el centro ofrece una experiencia realista de ​lo que supone verse ⁠envuelto en un tifón o una riada repentina, aunque con la ventaja de ‌llevar un traje de neopreno, un casco y contar con un ⁠instructor de seguridad que te guía.

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El centro afirma ⁠ser el primero de su tipo en el mundo en ofrecer formación sobre tifones, con una experiencia simulada que genera vientos de hasta 165 km/h junto con lluvias ⁠torrenciales.

En una sección aparte, se liberan 900 toneladas métricas de agua ​a presión para imitar una crecida de montaña, mientras que ‌en otra, los participantes deben vadear —a veces ‌con el agua hasta los muslos, otras hasta los hombros— a través ⁠de 400 toneladas de agua en un entorno urbano simulado.

"En los últimos dos años, el tiempo se ha vuelto cada vez más impredecible", afirmó Huang. "Una oportunidad como ésta… nos permite hacernos una idea más clara de cómo podrían ser realmente los ​diferentes niveles de ‌catástrofes y nos ayuda a tomar conciencia sobre la preparación ante desastres".

Según los científicos, el cambio climático está exponiendo cada vez más a la segunda economía más grande del mundo a fenómenos meteorológicos destructivos. Este año es motivo de especial preocupación debido a la aparición del fenómeno ⁠meteorológico de El Niño, que puede elevar las temperaturas y provocar tifones más intensos.

El Centro Nacional del Clima de China ha indicado que espera que se formen hasta seis tifones en el Pacífico noroccidental y el mar de China Meridional en julio, una cifra superior a la media de 3,8.

Uno de ellos fue el tifón Bavi, que provocó graves inundaciones y obligó a millones de chinos a evacuar.

"El tifón Bavi azotó la zona ‌hace solo un par de días, lo que ha hecho que la gente se dé cuenta de que los riesgos que plantean los tifones son una amenaza mucho mayor de lo que pensábamos", afirmó Wu Zijian, un trabajador autónomo de 44 años que viajó desde la cercana Shanghái para asistir al curso.

Más de 160.000 personas han asistido ‌a las sesiones del centro desde su inauguración en mayo de 2025. Wang Kuanghan, instructor jefe del centro, señaló que hay planes para abrir cinco centros más en China en ‌los próximos tres años. ⁠Estos incluirán simulaciones de otros desastres naturales, como incendios y terremotos.

Para quienes aún no puedan acudir, Wang tiene un consejo.

"Si me ​preguntas, la habilidad de supervivencia más importante durante un tifón es, sencillamente, no salir a la calle", afirmó. "Quédate en casa y mantente a salvo".

Con información de Reuters