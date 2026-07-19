Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde vs. España por la final del Mundial 2026

La Selección Argentina va por otra conquista.

La final del Mundial 2026 ya tiene protagonistas. Argentina y España definirán el título el próximo domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, después de superar con autoridad una exigente fase eliminatoria y consolidarse como los dos mejores equipos del certamen. El encuentro enfrentará al vigente campeón del mundo con una selección española que buscará conquistar su segunda Copa del Mundo de la historia.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega a la definición luego de eliminar a Inglaterra por 2-1 en semifinales, mientras que el equipo de Luis de la Fuente obtuvo su boleto tras vencer por 2-0 a Francia. De esta manera, ambas selecciones protagonizarán una final inédita en la historia de los Mundiales, aunque con un historial de enfrentamientos que registra varios capítulos memorables.

Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde contra Inglaterra en el Mundial 2026

Si Argentina pierde

Al término de los 90 minutos, Argentina se quedaría con el subcampeonato del mundo, posición que alcanzó en 1930, 1990 y 2014.

Si Argentina gana

Al término de los 90 minutos,se quedaría con su cuarto Mundial, alcanzando la línea de Italia y Alemania.

Si Argentina empata

Si Argentina empata en los 90 minutos vs. Inglaterra, habrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos. De continuar la igualdad, el partido se definirá en los penales para definir al campeón.

Los antecedentes entre Argentina y España

Si se toman en cuenta todos los partidos disputados entre ambas selecciones, Argentina y España se enfrentaron en 14 oportunidades. El balance muestra una paridad absoluta: cada equipo ganó seis encuentros y empataron en dos ocasiones. Sin embargo, la particularidad es que solo uno de esos cruces correspondió a una competencia oficial, mientras que los otros trece fueron amistosos internacionales.

El único duelo oficial se disputó durante el Mundial de Inglaterra 1966. En aquella oportunidad, la Selección Argentina se impuso por 2-1 gracias a un doblete de Luis Artime, en un encuentro correspondiente a la fase de grupos. Ese resultado le permitió al conjunto albiceleste avanzar en el torneo y, hasta hoy, continúa siendo el único antecedente mundialista entre ambos países.

Messi va por otro título.

La historia comenzó mucho antes. El primer enfrentamiento tuvo lugar el 5 de diciembre de 1952, en Madrid, con victoria argentina por 1-0. A partir de entonces se sucedieron varios amistosos que alternaron triunfos para ambos seleccionados y reflejaron la evolución futbolística de dos potencias que, pese a compartir una rica tradición, pocas veces coincidieron en partidos oficiales.

Uno de los resultados más recordados para España ocurrió el 27 de marzo de 2018, cuando goleó 6-1 a la Argentina en un amistoso disputado en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid. Aquel partido representó una de las derrotas más duras del ciclo previo al Mundial de Rusia para la Albiceleste. Lionel Messi no participó por una lesión, mientras que varios futbolistas que hoy continúan en la selección argentina, como Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Lautaro Martínez, Giovani Lo Celso y Nicolás Tagliafico, estuvieron presentes en ese encuentro.

