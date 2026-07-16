El exasesor de Thatcher pidió que expulsen a los jugadores argentinos de la Selección del Reino Unido.

Nile Gardiner, exasesor de Margaret Thatcher, hizo un papelón histórico después de la victoria de la Selección Argentina contra Inglaterra en el Mundial 2026. Fastidioso por la derrota de su país sobre la hora en la semifinal en Atlanta, Estados Unidos, el analista político pidió que les quiten la visa de trabajo en el Reino Unido a los jugadores de la "Albiceleste" que se desempeñan en la Premier League. Los titulares en este encuentro, por ejemplo, fueron Emiliano "Dibu" Martínez, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X (ex Twitter), donde tiene casi 70.000 seguidores, el colaborador del medio Daily Telegraph opinó que "todo jugador argentino en la Premier League inglesa que participó en esta fea exhibición anti-británica, debería ser despojado de su visa de trabajo del Reino Unido". De hecho, en el mismo mensaje concluyó que "debería haber tolerancia cero para esto".

El papelón de Gardiner en su cuenta oficial de X.

Como si lo ya mencionado fuese poco, el exasesor de Thatcher continuó con lamentables posteos en X. Insólitamente, aseguró que "Argentina invadió las Islas Malvinas en 1982", que el Seleccionado de Lionel Scaloni "deshonró la Copa del Mundo", pidió que la FIFA la expulse, definió a los hinchas albicelestes en la Copa del Mundo como "bárbaros", calificó al comportamiento de nuestros fanáticos como "de tercer mundo", se cruzó con la vicepresidenta Victoria Villarruel y hasta con el canciller Pablo Quirno.

El "anti argentinismo" de Gardiner: la catarata de vergonzosas expresiones en X