Cuánto dinero se llevan el campeón, subcampeón y el tercer puesto del Mundial 2026

Mundial 2026.

El Mundial 2026 será histórico por más de un motivo. Además de convertirse en la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes, el torneo organizado en Estados Unidos, México y Canadá tendrá la mayor bolsa de premios de la historia del fútbol, con una distribución económica que supera ampliamente la de Qatar 2022.

La FIFA decidió incrementar los montos destinados a las federaciones nacionales y estableció un esquema de premios que beneficia a todos los equipos clasificados. Desde el campeón hasta las selecciones que queden eliminadas en la primera fase, todas recibirán una recompensa millonaria por su participación.

Mundial 2026: cuánto dinero gana el campeón y cómo se reparte el premio

La selección que logre levantar la Copa del Mundo recibirá 50 millones de dólares, el premio más alto entregado hasta ahora por la FIFA en un Mundial masculino. Sin embargo, el dinero no se transfiere directamente a los futbolistas. La FIFA deposita los fondos en las federaciones nacionales, que luego definen cómo distribuirlos entre jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y otros integrantes de la delegación, según los acuerdos internos de cada país.

Además del premio por el rendimiento deportivo, cada una de las 48 selecciones clasificadas recibió previamente 1,5 millones de dólares para afrontar los gastos de preparación antes del inicio de la competencia.

La escala completa de premios quedó establecida de la siguiente manera:

Campeón: 50 millones de dólares.

50 millones de dólares. Subcampeón: 33 millones de dólares.

33 millones de dólares. Tercer puesto: 29 millones de dólares.

29 millones de dólares. Cuarto puesto: 27 millones de dólares.

27 millones de dólares. Del quinto al octavo lugar: 19 millones de dólares.

19 millones de dólares. Del noveno al decimosexto lugar: 15 millones de dólares.

15 millones de dólares. Del puesto 17 al 32: 11 millones de dólares.

11 millones de dólares. Del puesto 33 al 48: 9 millones de dólares.

Cuánto aumentaron los premios respecto del Mundial de Qatar 2022

La diferencia económica con el Mundial disputado en Qatar es una de las más importantes registradas entre dos ediciones consecutivas. En 2022, Argentina recibió 42 millones de dólares luego de consagrarse campeona del mundo, mientras que Francia obtuvo 30 millones como subcampeona y Croacia embolsó 27 millones por finalizar en el tercer puesto.

En cambio, para 2026, el campeón cobrará 50 millones de dólares, es decir, 8 millones más, lo que representa un incremento cercano al 19% respecto del torneo anterior. El aumento también alcanza al resto de las posiciones. Por ejemplo, las selecciones eliminadas en octavos de final percibirán 15 millones de dólares, frente a los 13 millones que recibían en Qatar 2022.

Mundial 2026.

Por qué la FIFA aumentó los premios del Mundial 2026

La expansión del torneo de 32 a 48 equipos explica buena parte de este crecimiento económico. El nuevo formato implica una mayor cantidad de partidos, más ingresos por derechos de televisión, contratos de patrocinio, venta de entradas y acuerdos comerciales.

Con ese escenario, la FIFA decidió redistribuir parte de esos recursos mediante un esquema de premios más amplio, que alcanza a todas las selecciones clasificadas y eleva considerablemente las recompensas para quienes lleguen a las instancias decisivas.

En un torneo que promete romper récords dentro y fuera de la cancha, el premio deportivo seguirá siendo el máximo objetivo. Pero detrás de la gloria también habrá una recompensa económica sin precedentes: 50 millones de dólares para la selección que consiga conquistar el Mundial 2026.