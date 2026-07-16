Colapinto fue 19º en su última visita a Bélgica.

Después de un fin de semana libre de competición, la Fórmula 1 volverá este fin de semana con la disputa del Gran Premio de Bélgica en el marco de la décima fecha de la temporada, a la que Franco Colapinto llega tras el noveno lugar en Silverstone. Se trata de la penúltima cita antes del parate por el verano europeo, por lo que será una jornada clave para el pilarense, que busca sellar la renovación de su contrato.

En esta oportunidad, la sede será el histórico Circuito de Spa-Francorchamps, caracterizado por su extensión de más de 7000 kilómetros y sus curvas rápidas, además de algunos sectores emblemáticos, tales como La Source en la curva 1, Eau Rouge & Raidillon y la recta de Kemmel. Sin formato de carrera sprint, la acción comenzará el viernes con las primeras prácticas libres, con una sesión más el sábado antes de la clasificación y la carrera del domingo.

Para el piloto argentino, será la segunda presentación en el trazado belga desde su debut en la máxima categoría, aunque el antecedente del año pasado no es muy positivo tras haber quedado decimonoveno al mando del ineficaz A525. Quitando ese registro, lo cierto es que Colapinto tiene buenos recuerdos en Spa, donde consiguió importantes puntos en las categorías inferiores e incluso se quedó con una victoria.

Esto sucedió en su segunda visita al circuito cuando competía en la Fórmula Renault en 2020, año en que ganó la carrera sprint, aunque quedó fuera de los puntos en la principal. Después de eso, el pilarense tuvo que esperar al 2022 para volver al icónico circuito ya dentro de la F3 y, aunque no llegó a puntuar con Van Amersfoort Racing en 2022, sí lo hizo en la temporada siguiente con MP Motorsport al terminar quinto y décimo en sprint y carrera principal, respectivamente.

Aquella fue la última ocasión en la que el Colapinto sumó en Spa-Francorchamps, ya que quedó fuera de los puntos en las dos carreras de la F2 2024, justo una fecha antes de su salto a la F1 de la mano de Williams. Cabe recordar que el argentino necesita seguir sumando para asegurarse la renovación de su contrato en Alpine en 2027, de manera que es esperable que salga con intenciones de comerse la pista este fin de semana.

Alpine anunció la décima fecha con Colapinto.

Horarios del GP de Bélgica 2026 de F1

Tras el GP de Gran Bretaña, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de Spa-Francorchamps, donde se disputará el Gran Premio de Bélgica este fin de semana por la décima fecha. A continuación, los días y horarios: