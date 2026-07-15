De qué se trata el nuevo set místico de TFT que obligará a cambiar todas las estrategias

Cada nuevo set de TFT reinicia por completo el metajuego. No hay estrategias heredadas del set anterior, no hay composiciones que sigan funcionando: todo cambia. Tierras Encantadas lo hace desde un bosque mágico lleno de criaturas adorables, rasgos inspirados en los enemigos de la jungla de League of Legends y una mecánica central que reimagina una de las favoritas de la historia del juego.
Los Elementales: la mecánica principal del set
Los Elementales son el corazón de Tierras Encantadas. Son seres mágicos que aparecen en la tienda durante la partida y ofrecen mejoras de combate, oro adicional, bonificaciones de experiencia o tratos de alto riesgo con grandes recompensas de un solo uso. Se puede comprar uno por ronda, y conforme avanza la partida aparecen Elementales cada vez más poderosos.
La mecánica reimagina los amuletos de Mágico y Caótico, que volvieron la última vez hace cinco sets, con una interfaz más clara, mayor variedad de opciones y efectos visuales mejorados. Además de sus efectos en el juego, cada Elemental tiene diseño propio y se desplazará, saltará, nadará o volará por la pantalla al comprarlo.
Los rasgos más importantes: Grietozoicos, Bosqueviejo y Eclipse oculto
- Grietozoicos trae los monstruos más emblemáticos de la jungla de LoL al tablero. Con el sistema de Marca Alfa se potencia a una bestia con distintas mejoras: Roja, Azul, Morada o Naranja, cada una con un efecto distinto. En los puntos de activación más altos, los Grietozoicos aparecen con mayor frecuencia y es posible reclutar al Dragón Ancestral, una unidad que ocupa dos espacios del tablero.
- Bosqueviejo agrega plantas del bosque especiales al tablero como unidades adicionales que ofrecen defensa, soporte y utilidad. Está diseñado para combinarse con muchos rasgos secundarios.
- Solar y Lunar son dos rasgos que individualmente otorgan escudo y daño mágico uno, y velocidad de ataque el otro. Pero lo más interesante es activar los dos a la vez: eso desbloquea Eclipse, un rasgo oculto que ejecuta periódicamente a la unidad enemiga con menos vida después de que el Sol y la Luna se superpongan durante el combate.
Los campeones legendarios
Draven incorpora un sistema de botín con minimisiones durante la partida. Ivern tiene el rasgo exclusivo Padre Árbol: al lanzar su habilidad, planta semillas que transforman el tablero en un bioma con bonificaciones propias. Lux regresa del set 2 como unidad flexible que puede portar distintos rasgos de origen, otorgando +1 al rasgo elegido.
El carrusel vuelve y diciembre tiene un evento grande
El carrusel regresa a TFT en Tierras Encantadas, volviendo a la posibilidad de obtener un campeón y un objeto específicos en cada fase del carrusel. Fuera del juego, Riot también anunció el Convergence Fest para el 11 al 13 de diciembre en Las Vegas: el evento de TFT y Riftbound más grande hasta la fecha, con torneos, exhibiciones y contenido para la comunidad.