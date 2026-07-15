De qué se trata el nuevo set místico de TFT que obligará a cambiar todas las estrategias

Cada nuevo set de TFT reinicia por completo el metajuego. No hay estrategias heredadas del set anterior, no hay composiciones que sigan funcionando: todo cambia. Tierras Encantadas lo hace desde un bosque mágico lleno de criaturas adorables, rasgos inspirados en los enemigos de la jungla de League of Legends y una mecánica central que reimagina una de las favoritas de la historia del juego.

Los Elementales: la mecánica principal del set

Los Elementales son el corazón de Tierras Encantadas. Son seres mágicos que aparecen en la tienda durante la partida y ofrecen mejoras de combate, oro adicional, bonificaciones de experiencia o tratos de alto riesgo con grandes recompensas de un solo uso. Se puede comprar uno por ronda, y conforme avanza la partida aparecen Elementales cada vez más poderosos.

La mecánica reimagina los amuletos de Mágico y Caótico, que volvieron la última vez hace cinco sets, con una interfaz más clara, mayor variedad de opciones y efectos visuales mejorados. Además de sus efectos en el juego, cada Elemental tiene diseño propio y se desplazará, saltará, nadará o volará por la pantalla al comprarlo.

Los rasgos más importantes: Grietozoicos, Bosqueviejo y Eclipse oculto

Grietozoicos trae los monstruos más emblemáticos de la jungla de LoL al tablero. Con el sistema de Marca Alfa se potencia a una bestia con distintas mejoras: Roja, Azul, Morada o Naranja, cada una con un efecto distinto. En los puntos de activación más altos, los Grietozoicos aparecen con mayor frecuencia y es posible reclutar al Dragón Ancestral, una unidad que ocupa dos espacios del tablero.

trae los monstruos más emblemáticos de la jungla de LoL al tablero. Con el sistema de Marca Alfa se potencia a una bestia con distintas mejoras: Roja, Azul, Morada o Naranja, cada una con un efecto distinto. En los puntos de activación más altos, los Grietozoicos aparecen con mayor frecuencia y es posible reclutar al Dragón Ancestral, una unidad que ocupa dos espacios del tablero. Bosqueviejo agrega plantas del bosque especiales al tablero como unidades adicionales que ofrecen defensa, soporte y utilidad. Está diseñado para combinarse con muchos rasgos secundarios.

agrega plantas del bosque especiales al tablero como unidades adicionales que ofrecen defensa, soporte y utilidad. Está diseñado para combinarse con muchos rasgos secundarios. Solar y Lunar son dos rasgos que individualmente otorgan escudo y daño mágico uno, y velocidad de ataque el otro. Pero lo más interesante es activar los dos a la vez: eso desbloquea Eclipse, un rasgo oculto que ejecuta periódicamente a la unidad enemiga con menos vida después de que el Sol y la Luna se superpongan durante el combate.

Los campeones legendarios

Draven incorpora un sistema de botín con minimisiones durante la partida. Ivern tiene el rasgo exclusivo Padre Árbol: al lanzar su habilidad, planta semillas que transforman el tablero en un bioma con bonificaciones propias. Lux regresa del set 2 como unidad flexible que puede portar distintos rasgos de origen, otorgando +1 al rasgo elegido.

El carrusel vuelve y diciembre tiene un evento grande

El carrusel regresa a TFT en Tierras Encantadas, volviendo a la posibilidad de obtener un campeón y un objeto específicos en cada fase del carrusel. Fuera del juego, Riot también anunció el Convergence Fest para el 11 al 13 de diciembre en Las Vegas: el evento de TFT y Riftbound más grande hasta la fecha, con torneos, exhibiciones y contenido para la comunidad.