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De qué se trata el nuevo set místico de TFT que obligará a cambiar todas las estrategias

Riot Games anunció Tierras Encantadas, el próximo set de Teamfight Tactics ambientado en un bosque mágico con Elementales como mecánica central, rasgos ocultos, campeones legendarios renovados y el regreso del carrusel. Llega al entorno de pruebas el 28 de julio.

15 de julio, 2026 | 10.07

Cada nuevo set de TFT reinicia por completo el metajuego. No hay estrategias heredadas del set anterior, no hay composiciones que sigan funcionando: todo cambia. Tierras Encantadas lo hace desde un bosque mágico lleno de criaturas adorables, rasgos inspirados en los enemigos de la jungla de League of Legends y una mecánica central que reimagina una de las favoritas de la historia del juego.

Los Elementales: la mecánica principal del set

Los Elementales son el corazón de Tierras Encantadas. Son seres mágicos que aparecen en la tienda durante la partida y ofrecen mejoras de combate, oro adicional, bonificaciones de experiencia o tratos de alto riesgo con grandes recompensas de un solo uso. Se puede comprar uno por ronda, y conforme avanza la partida aparecen Elementales cada vez más poderosos.

La mecánica reimagina los amuletos de Mágico y Caótico, que volvieron la última vez hace cinco sets, con una interfaz más clara, mayor variedad de opciones y efectos visuales mejorados. Además de sus efectos en el juego, cada Elemental tiene diseño propio y se desplazará, saltará, nadará o volará por la pantalla al comprarlo.

Los rasgos más importantes: Grietozoicos, Bosqueviejo y Eclipse oculto

  • Grietozoicos trae los monstruos más emblemáticos de la jungla de LoL al tablero. Con el sistema de Marca Alfa se potencia a una bestia con distintas mejoras: Roja, Azul, Morada o Naranja, cada una con un efecto distinto. En los puntos de activación más altos, los Grietozoicos aparecen con mayor frecuencia y es posible reclutar al Dragón Ancestral, una unidad que ocupa dos espacios del tablero.
  • Bosqueviejo agrega plantas del bosque especiales al tablero como unidades adicionales que ofrecen defensa, soporte y utilidad. Está diseñado para combinarse con muchos rasgos secundarios.
  • Solar y Lunar son dos rasgos que individualmente otorgan escudo y daño mágico uno, y velocidad de ataque el otro. Pero lo más interesante es activar los dos a la vez: eso desbloquea Eclipse, un rasgo oculto que ejecuta periódicamente a la unidad enemiga con menos vida después de que el Sol y la Luna se superpongan durante el combate.

Los campeones legendarios

Draven incorpora un sistema de botín con minimisiones durante la partida. Ivern tiene el rasgo exclusivo Padre Árbol: al lanzar su habilidad, planta semillas que transforman el tablero en un bioma con bonificaciones propias. Lux regresa del set 2 como unidad flexible que puede portar distintos rasgos de origen, otorgando +1 al rasgo elegido.

MÁS INFO

El carrusel vuelve y diciembre tiene un evento grande

El carrusel regresa a TFT en Tierras Encantadas, volviendo a la posibilidad de obtener un campeón y un objeto específicos en cada fase del carrusel. Fuera del juego, Riot también anunció el Convergence Fest para el 11 al 13 de diciembre en Las Vegas: el evento de TFT y Riftbound más grande hasta la fecha, con torneos, exhibiciones y contenido para la comunidad.

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