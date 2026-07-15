Que no te pase: los 4 ajustes urgentes que tenés que hacer en el celular para ver las semifinales del Mundial sin cortes

Fuente: El Cronista.

Un gol que se pierde por un corte de internet es una de las peores experiencias del fútbol moderno. Según el estudio "Rumbo al Mundial" de Worldpanel by Numerator, el 32% de los hogares más aficionados planea ver parte de los encuentros por internet. Eso significa millones de usuarios conectados al mismo tiempo, redes saturadas y apps que fallan justo cuando más importan. La preparación tarda cinco minutos. El arrepentimiento, noventa.

Ajuste 1: dejar el streaming listo antes del pitazo inicial del partido

El error más común es abrir la app cuando el partido ya está a punto de arrancar. En ese momento la red ya está cargada por miles de usuarios conectados simultáneamente, y si la aplicación necesita actualizar, la sesión venció o la contraseña no se recuerda, se pierden los primeros minutos. La solución es abrirla con anticipación, verificar que el video carga, que el audio funciona y que no hay actualizaciones pendientes del sistema operativo.

Ajuste 2: batería al máximo y memoria libre

Ver fútbol en vivo no es solo reproducir video. Mientras corre el partido, el celular también está respondiendo mensajes, cargando estadísticas, recibiendo notificaciones y compartiendo clips. Todo eso consume más energía y más recursos del sistema. La recomendación es cargar el teléfono al máximo antes del partido o dejarlo por encima del 80%, activar el modo de ahorro si la batería es limitada y liberar espacio en el almacenamiento para que el sistema no se vuelva lento ni cierre apps en el momento menos esperado.

Ajuste 3: conexión con plan B

En aeropuertos, shoppings, universidades o restaurantes, el WiFi parece fuerte, pero la velocidad real cae cuando todos entran al streaming al mismo tiempo. La transmisión baja calidad, se congela o llega con retraso. Lo más práctico es tener los datos móviles listos como respaldo y poder cambiar de red sin perder minutos del partido. También conviene evitar operaciones bancarias o con contraseñas en redes públicas durante el partido, porque el riesgo de interceptación aumenta cuando hay mucha gente compartiendo la misma conexión.

Ajuste 4: cuidado con los links de "ver gratis"

Cada Mundial trae su oleada de páginas y mensajes que ofrecen partidos sin pagar. El patrón es siempre el mismo: un link que llega por redes o WhatsApp, un sitio con publicidad invasiva, un botón de play falso y algún pedido extraño, como descargar una app, completar una encuesta o ingresar datos bancarios. Si el enlace pide tarjeta, descarga archivos o redirige en cadena, hay que cerrar y no volver. Para Argentina, las plataformas legales son TyC Sports, Telefe, TV Pública, DSports, Disney+ Premium y Paramount+.