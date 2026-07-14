Alerta sanitaria: crecen los casos de un virus respiratorio grave para la población vulnerable

La circulación de virus respiratorios en el país continúa y se mantiene la predominancia del subtipo de influenza A(H3N2) mientras que el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) registra un nuevo incremento. En tanto, el SARS-CoV-2 se sostiene en niveles bajos. Especialistas advierten que la combinación de influenza y VSR puede generar presión sobre el sistema sanitario, especialmente en pediatría.

En el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), correspondiente a la semana epidemiológica (SE) 26, el VSR mostró un repunte: se registraron 31 casos positivos en lo que va de 2026, de los cuales 22 corresponden a las últimas cuatro semanas. “El VSR mantiene un incremento sostenido desde la SE 13”, indicó el BEN.

El VSR mostró un comportamiento diferente en internados: se detectaron 85 casos en las últimas cuatro semanas, lo que implica un aumento de 24 casos respecto al informe previo. “El VSR continúa siendo un desafío en pediatría y geriatría”, subrayó el reporte.

Cómo continúa las otras enfermedades respiratorias

También se informó que “la circulación de virus respiratorios mantiene la tendencia descendente iniciada en la SE 22”, aunque con variaciones según el agente viral. En lo que respecta a las consultas ambulatorias, el documento señaló que en las SE 25 y 26 se notificaron 115 casos de influenza, con un porcentaje de positividad del 33,6%. Este dato confirma la persistencia de la influenza como el virus más detectado en la comunidad.

En cuanto al SARS-CoV-2, el informe precisó que se notificaron dos casos positivos durante la última semana analizada, lo que refleja una circulación estable y en niveles bajos. La vigilancia epidemiológica lo describe como “un comportamiento controlado”.

Respecto a los pacientes internados, se notificaron 192 casos positivos de influenza en las últimas cuatro semanas, lo que representa un descenso de 38 casos respecto al boletín anterior. Este dato sugiere una tendencia a la baja en hospitalizaciones por influenza. En paralelo, se confirmaron tres casos positivos de SARS-CoV-2 en pacientes internados durante la SE 26, lo que reafirma su baja incidencia en el ámbito hospitalario.

La vigilancia genómica realizada por el ANLIS Malbrán aportó datos clave: hasta el 6 de julio, el Laboratorio Nacional de Referencia recibió 1.986 muestras positivas para influenza, tomadas entre la SE 1 y la SE 24 de 2026. De ellas, 1.964 pudieron ser tipificadas y subtipificadas. Entre las muestras tipificadas, el 93% correspondió a Influenza A y el 7% a Influenza B. Dentro de Influenza A, el 99% fue del subtipo A(H3N2), mientras que solo el 1% correspondió a A(H1N1). En Influenza B, los 131 casos identificados pertenecieron al linaje Victoria.

Estos datos confirman la predominancia del subtipo A(H3N2) en la temporada actual, lo que orienta las estrategias de vacunación y prevención. “La circulación de A(H3N2) es la más significativa en 2026”, destacó el BEN.

Las recomendaciones ante las enfermedades respiratorias y la alerta por VSR

En el plano social, especialistas advierten que la combinación de influenza y VSR puede generar presión sobre el sistema sanitario, especialmente en pediatría. La coexistencia de ambos virus obliga a reforzar medidas de prevención en escuelas y hospitales.

Las recomendaciones oficiales incluyen la vacunación contra influenza, especialmente en grupos de riesgo como adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Además, se sugiere mantener medidas de higiene respiratoria, como lavado de manos y uso de barbijo en espacios cerrados.

En el caso del VSR, se recomienda extremar cuidados en lactantes y niños pequeños, evitando la exposición a ambientes cerrados y concurridos. Los pediatras insisten en la importancia de la lactancia materna como factor protector. Finalmente, frente a la circulación baja pero persistente de SARS-CoV-2, se aconseja mantener esquemas completos de vacunación y reforzar la ventilación de ambientes. “La vigilancia activa sigue siendo fundamental”, concluyó el informe.