Pogacar pide cambios en el calendario del ciclismo para combatir el calor

Tour de Francia

El ​líder del Tour de Francia, Tadej Pogacar, pidió que se introduzcan cambios en el calendario ‌ciclista ya que ‌las temperaturas sofocantes siguen afectando a la carrera de este año.

El esloveno, cuatro veces campeón del Tour, conservó el maillot amarillo el domingo en una novena etapa acortada por el calor, que ganó Mathieu van der Poel.

"Si tuviera poder de ​decisión, cambiaría todo ⁠el calendario y no correría en julio ni ‌en agosto en lugares calurosos", afirmó ⁠Pogacar. "Haría un calendario completamente diferente, ⁠pero no es algo que pueda hacer".

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La etapa del domingo, entre Malemort y Ussel, se acortó en ⁠30 kilómetros tras una alerta roja por ​calor en la región.

"Quizá el siguiente ‌paso sea empezar las etapas ‌más temprano. Ayer hubo una propuesta para ⁠salir a las 10, pero eso no cambia nada porque entonces acabas en pleno calor", señaló.

"Hay que salir a las ocho o a las ​nueve, o ‌incluso antes. Es un poco una mierda, pero creo que el cuerpo puede adaptarse a levantarse a las cinco de la mañana y correr una etapa a las ⁠ocho".

El británico Tom Pidcock, que quedó tercero el domingo, describió las condiciones como si estuvieran dentro de un horno.

"Ir en bici hasta el punto de salida… fue como abrir el horno, asomarte y que te diera el calor de lleno en la cara", ‌explicó.

Las condiciones meteorológicas extremas han sido el tema de conversación del Tour después de que los organizadores pidieran a los aficionados que no asistieran a la tercera etapa debido a los incendios forestales en ‌el suroeste de Francia.

El lunes es día de descanso en el Tour, y la décima etapa del martes, ‌de 166 kilómetros ⁠entre Aurillac y Le Lioran, contará con 3.800 metros de desnivel en la ​región de Cantal, donde se ha emitido una alerta naranja por calor.

Con información de Reuters